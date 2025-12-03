X Factor 2025: la finale da Piazza del Plebiscito con Giorgia, Laura Pausini e Jason Derulo

Si avvicina il gran finale di X Factor 2025, l’evento musicale più atteso dell’anno, che quest’edizione fa tappa a Napoli. Giovedì 4, alle ore 21.00, Giorgia condurrà l’ultimo atto di questa stagione in diretta da Piazza del Plebiscito, per un appuntamento che promette spettacolo, musica e grandi emozioni.

A contendersi la vittoria ci sono i quattro finalisti EROCADDEO, PIERC, DELIA e ROB, uno per ciascuno dei giudici di questa edizione: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Dopo settimane di sfide e performance memorabili, la finale decreterà il nuovo talento destinato a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

Il live show sarà arricchito da ospiti d’eccezione. Laura Pausini sarà la super ospite attesissima della serata, mentre il tocco internazionale sarà affidato a Jason Derulo, che porterà sul palco la sua energia e i successi che lo hanno reso uno degli artisti pop più seguiti al mondo.

La serata prenderà il via già dalle 20:00 con una puntata speciale di Ante Factor condotta da Mariasole Pollio, in diretta per anticipare emozioni, curiosità e interviste nell’attesa del grande show.

Il successo di questa edizione è confermato dai numeri: oltre 2 milioni di spettatori medi in Total Audience ogni settimana, con dati in crescita rispetto agli anni precedenti. Dal 2020 non si registravano ascolti così alti per il talent, che quest’anno ha totalizzato oltre 20 milioni di voti espressi e più di 5 milioni di interazioni sui social, rispettivamente con un incremento del 21% e del 34% rispetto al 2024.

Ancora una volta, X Factor si conferma un fenomeno televisivo e musicale capace di unire pubblico e artisti in un’unica grande community. Lo show sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8, e sarà inoltre disponibile on demand e su Sky Go.

Un’edizione da record che si chiude con una finale spettacolare, pronta a trasformare una delle piazze più iconiche d’Italia in un palcoscenico di straordinaria energia.