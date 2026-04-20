XPENG pubblica il Report ESG 2025: neutralità carbonica e intelligenza artificiale responsabile

XPENG ha annunciato la pubblicazione del suo Report ESG 2025, confermando per il terzo anno consecutivo il rating MSCI ESG AAA e consolidando la propria posizione tra i costruttori automobilistici più virtuosi a livello globale. Il documento mette in evidenza i continui progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio, la promozione della sicurezza nei veicoli e l'adozione di pratiche innovative per l'efficienza produttiva.

Nel 2025, i veicoli elettrici XPENG hanno contribuito a una diminuzione di oltre 6 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio rispetto ai veicoli a benzina, grazie all'efficienza energetica e alle soluzioni di progettazione a basse emissioni. L'azienda punta inoltre a ridurre del 9% le emissioni di carbonio lungo l'intero ciclo di vita di ciascun veicolo immesso in Cina entro il 2027, rispetto ai livelli del 2023, e del 38% l'intensità carbonica delle attività operative, con l'obiettivo a lungo termine della neutralità carbonica entro il 2050.

La governance dell'intelligenza artificiale è al centro della strategia di XPENG. L'azienda ha introdotto un framework che monitora l'intero ciclo di vita dell'IA, dalla ricerca allo sviluppo, fino alla messa fuori servizio. Ogni modello e servizio di terze parti passa attraverso processi di approvazione, validazione e monitoraggio continuo dei potenziali rischi, promuovendo un utilizzo etico dell'IA anche tramite collaborazioni e iniziative di sensibilizzazione pubblica.

Nel campo della sostenibilità produttiva, XPENG ha sviluppato un sistema di gestione delle batterie a fine vita e un programma di riciclo dell'alluminio capace di ridurre il consumo di materiale primario del 40% per veicolo. L'efficienza idrica negli stabilimenti ha permesso un riutilizzo dell'acqua recuperata superiore al 50%, con un risparmio di oltre 280.000 tonnellate di acqua nel solo 2025.

Sul piano della sicurezza, i veicoli XPENG integrano sistemi avanzati come la frenata e la sterzata automatica di emergenza, che hanno permesso, secondo dati interni, di evitare oltre 376.000 potenziali incidenti. La struttura dei veicoli è progettata con una scocca ad altissima resistenza e un'architettura di sicurezza della batteria a tre livelli. La protezione dei dati personali e la cybersecurity sono elementi fondamentali, seguendo i principi di privacy by design e compliance con regolamenti come il GDPR.

XPENG rafforza la sostenibilità lungo tutta la catena del valore, rendendo obbligatoria per i fornitori la sottoscrizione della Lettera di Impegno per l'Integrità e favorendo sistemi di gestione ESG, con oltre 800 sessioni formative dedicate. Nel solo 2025, il 97% dei dipendenti ha preso parte a programmi di sviluppo professionale.

L'impegno sociale si riflette nelle numerose iniziative benefiche della fondazione e della rete di volontariato di XPENG. Nel 2025 l'azienda ha istituito un piano di risposta alle emergenze per grandi calamità, fornendo supporto in occasione di eventi come l'incendio di Tai Po a Hong Kong. A fine anno, i contributi complessivi destinati a iniziative sociali e benefiche hanno superato i 34,88 milioni di RMB.

XPENG, fondata nel 2014 e con sede a Guangzhou, conferma la sua visione di leader globale nella mobilità guidata dall'intelligenza artificiale, puntando a rivoluzionare il settore automotive con una strategia che pone al centro innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e attenzione al benessere collettivo.