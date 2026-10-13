Zucchero celebra i 40 anni di Blue's con sette concerti all'Arena di Verona nel 2027

Zucchero annuncia sette concerti evento all'Arena di Verona per i 40 anni di Blue's e un grande show a San Siro per Baila 25th. Info sui biglietti e riedizioni.

Il 2027 si preannuncia come un anno di importanti celebrazioni per Zucchero "Sugar" Fornaciari, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con una straordinaria stagione di concerti ed eventi.

L'Arena di Verona ospiterà sette serate uniche il 25, 26, 28, 30 settembre e il 2, 3, 4 ottobre per festeggiare i 40 anni di Blue's, uno degli album che hanno segnato la storia della musica italiana e tracciato una nuova strada nella carriera di Zucchero. L'artista, che ha già collezionato 66 concerti e oltre 800.000 spettatori in questo iconico anfiteatro, consolida così il suo legame speciale con uno dei palchi più importanti della sua carriera.

Non mancherà un altro appuntamento imperdibile: il 10 giugno Zucchero salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano con "Baila 25th San Siro - Under the moonlight - Il Gran Finale", per celebrare il venticinquesimo anniversario della celebre hit Baila (Sexy Thing), che continua a far ballare generazioni di fan. Sarà una vera e propria festa di musica dal vivo insieme alla sua superband di musicisti di fama internazionale.

L'ensemble che accompagnerà Zucchero vede Polo Jones (musical director e basso), Kat Dyson (chitarre e cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout e Carlos Minoso (fiati), oltre a Keba Williams (backing vocals). I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

Parallelamente prosegue il tour internazionale che toccherà Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia, segno della forte presenza dell'artista nei palcoscenici europei.

Per gli amanti del collezionismo discografico, è tornata disponibile fisicamente e in digitale la riedizione dell'album "Rispetto", pubblicato originariamente nel 1986 e considerato una svolta artistica grazie alla fusione di blues, soul, R&B e pop. Questa nuova edizione "Studio Original Master" in vinile è limitata a soli 1.000 pezzi numerati e garantisce una qualità sonora superiore, grazie alla collaborazione di Universal Music con Pino "Pinaxa" Pischetola.

Nel corso di una carriera impreziosita da oltre 60 milioni di dischi venduti, Zucchero è diventato uno dei massimi rappresentanti del rock blues italiano. Chi non ama il blues ha un buco nell'anima ha affermato l'artista, che vanta una storia musicale punteggiata da esibizioni nei più importanti teatri del mondo, premi internazionali e collaborazioni con leggende come Pavarotti, Eric Clapton, Sting, e Bono.

Recentemente Zucchero ha riaffermato la sua attualità con il tour Overdose D'Amore e nuove produzioni come Discover II, oltre alla pubblicazione dell'anniversario di Spirito DiVino prevista per giugno 2025. La sua musica, fatta di contaminazioni e passione autentica, continua a ispirare e coinvolgere pubblico di tutte le età, confermandolo come una delle icone più amate nel panorama internazionale.