Achille Lauro raddoppia con una nuova data per il suo evento live 2025

Achille Lauro sarà in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “Incoscienti giovani” e ha annunciato una nuova data per il suo evento live del 2025. Dopo il grande successo dell’annuncio del suo primo Circo Massimo, l’evento live del 2025, Achille Lauro si esibirà anche il 1° luglio a Roma, presentando al pubblico il suo nuovo mondo musicale che sarà contenuto nel suo settimo album in uscita.

Da icona trap a star spregiudicata in grado di smantellare ogni stereotipo, Achille Lauro si distingue per la sua capacità di rinnovarsi e muoversi agilmente tra generi ed epoche musicali. Con tre partecipazioni in gara al Festival di Sanremo nel passato e una come super ospite, quest’anno tornerà per la quinta volta sul palco dell’Ariston con il brano “Incoscienti giovani”, ispirato a una storia vera nata ai bordi del grande raccordo anulare di Roma.

Il progetto di “Incoscienti giovani” si svilupperà a Sanremo attraverso uno spazio speciale chiamato R.M. Confidential, dove Achille Lauro accoglierà amici e ospiti per condividere insieme la passione per la musica. Inoltre, durante la serata delle cover, il cantante omaggerà la sua città natale, Roma, duettando con Elodie su brani iconici come “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Berté.

In esclusiva su Warner Shop è disponibile il preorder del 45 giri del singolo e dell’instrumental di “Incoscienti giovani”, offrendo ai fan l’opportunità di avere un’anteprima del nuovo lavoro di Achille Lauro.

Gli eventi al Circo Massimo di Roma, organizzati da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, promettono emozioni e spettacolo per tutti i partecipanti. I biglietti per queste imperdibili serate saranno disponibili dalle ore 14 di oggi 5 febbraio su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Con la partecipazione al Festival di Sanremo e il nuovo evento live al Circo Massimo di Roma, Achille Lauro conferma il suo talento e la sua versatilità artistica, regalando al pubblico momenti indimenticabili e un’esperienza unica nel mondo della musica italiana.