ACI Racing Weekend 2026: Imola accende i motori con numeri record e ingresso libero

ACI Racing Weekend 2026 debutta all'Autodromo di Imola dal 24 al 26 aprile. Oltre 180 vetture in pista, ingresso gratuito e gare in diretta TV e social.

All'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola tutto è pronto per il debutto stagionale degli ACI Racing Weekend 2026, attesi da venerdì 24 a domenica 26 aprile. L'appuntamento si preannuncia imperdibile per gli amanti del motorsport tricolore, grazie a un ingresso completamente gratuito sia alle tribune che al paddock, offrendo a tutti la possibilità di vivere da vicino l'atmosfera unica delle competizioni.

Sono in programma tre giorni vibranti, con ben cinque diversi campionati protagonisti, dodici gare e oltre 180 auto attese in pista. Dal Campionato Italiano Gran Turismo alle berline del TCR Italy, passando per le potenti Wolf del Campionato Italiano Sport Prototipi, le monoposto della TopJet Formula 2000 e le Porsche 992 GT3 Cup della Carrera Cup Italia, Imola sarà teatro di un autentico spettacolo di velocità e talento.

Grande attenzione per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che schiera oltre 80 vetture tra GT3 e GT Cup. Sono previste due gare per categoria, sabato e domenica, con battaglie serrate e un livello tecnico elevatissimo, confermando la serie come una delle più competitive e spettacolari a livello europeo.

Il weekend partirà venerdì con le sessioni di prove libere e qualifiche, per poi lasciare spazio a due giornate interamente dedicate alle gare. Tutte le competizioni verranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV, sui social dei diversi campionati e tramite i rispettivi canali YouTube, offrendo così la possibilità a ogni appassionato di non perdere nemmeno un secondo dell'evento.

Per chi vuole entrare nel vivo del paddock, l'appuntamento di venerdì sera è con Inside ACI Racing Weekend, il format esclusivo che andrà in onda su ACI Sport TV e sui canali social di ACI Sport: "un format che darà voce ai protagonisti del weekend direttamente dal paddock, alla vigilia delle prime sfide in pista".

Imola si conferma ancora una volta il cuore pulsante del motorsport italiano. Motori accesi, adrenalina alle stelle e un weekend tutto da vivere senza filtri e senza barriere, nel tempio delle corse.