Kevin Schwantz protagonista al Giro-E Enel 2026: la leggenda della MotoGP sposa il ciclismo elettrico

Kevin Schwantz partecipa al Giro-E Enel 2026 con Suzuki, pedalando in due tappe chiave e rafforzando il legame tra motorsport, ciclismo e mobilità sostenibile.

Kevin Schwantz, icona mondiale del motociclismo e campione del mondo nel 1993 con Suzuki nella classe 500, lascia ancora una volta il segno, questa volta come protagonista speciale del Giro-E Enel 2026. L'evento, che porta il fascino delle leggende sportive nel mondo del ciclismo elettrico, vede Schwantz impegnato al fianco del Team RCS Sport & Events in due tappe particolarmente significative della manifestazione.

Il campione texano, oggi ambassador Suzuki, ha condiviso il suo spirito competitivo e carisma con gli appassionati durante la tappa Assago-Milano, svoltasi domenica 24 maggio su un percorso di 54,3 chilometri, e sarà presto protagonista anche della sfida svizzera Biasca-Carì, prevista per martedì 26 maggio. La Biasca-Carì si distingue come una delle tappe più suggestive e impegnative del Giro-E, con i suoi 33,5 km e ben 1.400 metri di dislivello. La partenza è programmata alle 12:25 da Piazza Centrale a Biasca, con arrivo alle 14:00 a Carì.

Grande appassionato di ciclismo, disciplina che pratica regolarmente, Schwantz sta vivendo in prima persona l'esperienza del Giro-E Enel. In sella a una bici da corsa elettrica, affronta alcuni dei percorsi più affascinanti del Giro in compagnia del team formato da cinque partecipanti e il capitano Giacomo Nizzolo. Non si limita, però, alla sola pedalata ma si fa anche testimone dei valori di passione, determinazione e spirito di squadra che caratterizzano l'evento.

Suzuki rinnova anche per il 2026 il suo ruolo come Moto ufficiale del Giro d'Italia, confermando il proprio impegno nel sostenere eventi capaci di unire passione, innovazione e mobilità sostenibile. La presenza di una leggenda come Schwantz consolida ulteriormente questa unione fra motorsport, ciclismo e nuove forme di mobilità.

Dopo aver salutato i fan allo stand Suzuki di EICMA lo scorso novembre, Schwantz è tornato in pista per l'EICMA Riding Fest a Misano a inizio maggio, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza agli appassionati di motori e sport.

Il giro di Schwantz terminerà a Roma domenica 31 maggio, dove parteciperà come ospite alla tappa conclusiva sia del Giro d'Italia che del Giro-E Enel 2026. La partecipazione del campione rappresenta per molti tifosi un'occasione imperdibile per vedere da vicino una leggenda del motorsport condividere gli stessi valori che contraddistinguono il mondo del ciclismo moderno.

La partecipazione di Kevin Schwantz rappresenta un momento speciale per tutti gli appassionati di sport e motori: un'occasione unica per vedere da vicino una leggenda internazionale condividere i valori di passione, determinazione e spirito di squadra che caratterizzano il Giro-E Enel 2026.