PUMA lancia il nuovo SHOWTIME PACK: FUTURE, ULTRA e KING per la scena mondiale

PUMA ha svelato il nuovissimo SHOWTIME PACK, una collezione di scarpe da calcio che punta tutto sull'audacia e sull'espressione personale. Ispirata agli iconici TRICKS PACK del 2014 e 2016, la nuova linea riporta in campo quell'energia bicolore e mismatched che ha reso il brand celebre, ma aggiornata alle esigenze dei campioni di oggi.



Il fulcro della collezione è rappresentato dai modelli FUTURE, ULTRA e KING, ognuno pensato per rispondere alle diverse necessità dei calciatori moderni: creatività, velocità e controllo senza compromessi. La linea si distingue per un design vivace e tecnologie di alta performance, rivolgendosi a una generazione che ama imporsi al centro della scena ogni volta che scende in campo.



"Lo SHOWTIME PACK rappresenta l'espressione di sé e la fiducia necessaria per dare il massimo sui palcoscenici più importanti. I momenti più grandi del calcio appartengono ai giocatori che si fanno trovare pronti quando conta davvero, e questa collezione è stata progettata per riflettere questa mentalità sia dal punto di vista estetico che tecnico. Dalla creatività e controllo alla velocità e precisione, ogni scarpa della collezione è costruita per giocatori pronti a dare spettacolo", ha dichiarato Dominique Gathier, Vice President Teamsport di PUMA.



Alla guida della nuova serie c'è la FUTURE 9 ULTIMATE: pensata per playmaker, presenta una tomaia FUZIONFIT che si adatta perfettamente al piede e zone di grip 3D per controlli precisi, affiancate dalla tecnologia GripControl Pro e da una suola FLEXGILITY che assicura agilità e reattività a 360 gradi.



Per gli amanti della velocità, la ULTRA 6 ULTIMATE offre una tomaia in mesh tecnico aggiornata e la suola SPEEDSYSTEM, capace di garantire accelerazioni esplosive e trazione multidirezionale grazie ai tacchetti FastTrax. È la scelta ideale per chi vuole dominare nel momento decisivo sotto i riflettori.



Non manca la KING 20 ULTIMATE, evoluzione contemporanea di una delle scarpe più leggendarie della storia del calcio. Con tomaia TOTALTOUCH+ per sensibilità unica, zone grip tagliate al laser e una suola PEBA ultraleggera, questa versione continua la tradizione di eccellenza del modello adattandolo alle richieste odierne.



Lo SHOWTIME PACK sarà indossato da alcuni dei più grandi nomi internazionali tra cui Neymar Jr., Christian Pulisic, Kai Havertz, Cody Gakpo e Morgan Rogers. La collezione accompagnerà tutto il 2026 e incarna l'approccio cromatico distintivo che PUMA ha già introdotto con successo nell'atletica, basket e golf, creando un'identità riconoscibile e vibrante in tutte le discipline sportive.



Espressività, creatività e performance si fondono quindi in una proposta pensata per veri protagonisti del calcio mondiale, decisi a conquistare la scena quando conta davvero.