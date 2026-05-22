AC Milan e PUMA presentano il nuovo Home Kit 2026/27: un ritorno alla tradizione

AC Milan e PUMA lanciano il nuovo Home Kit 2026/27: strisce larghe, pantaloncini bianchi e un design che celebra la storia e l'identità rossonera.

AC Milan e PUMA hanno svelato il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27, riportando in primo piano una delle estetiche più iconiche del calcio mondiale. Il design si concentra sulle strisce rossonere larghe, audaci e riconoscibili che percorrono tutta la maglia, dal fronte al retro, abbinandosi ai classici pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Una scelta stilistica che punta a celebrare le radici del club, proponendo un look essenziale e immediatamente riconoscibile per tutti i tifosi rossoneri.

A distinguere ulteriormente la maglia sono dettagli unici come la scritta From Milan to the World, che omaggia la vasta comunità di tifosi milanisti nel mondo, e un sigillo in ceralacca posto sul retro del collo con lo stemma del Club, a simboleggiare la tradizione e la continuità tra le generazioni.

Il Chief Revenue Officer di AC Milan, Maikel Oettle, ha spiegato: Questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi.

Anche Maria Kiebacher, Director Product Line Management, Teamsport Apparel di PUMA, ha sottolineato: Le strisce larghe sono l'anima di questa maglia: un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede.

Dal punto di vista tecnico, la versione Authentic del nuovo Home Kit si distingue per il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, ultraleggero e dalla tessitura di precisione, che offre massima libertà di movimento. Le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt assicurano una gestione ottimale della traspirazione e la regolazione della temperatura corporea, garantendo performance elevate senza compromessi.

La versione Replica, pensata per i tifosi sugli spalti e nelle strade, mantiene uno stile fedele a quello da gara, aggiungendo una vestibilità casual e materiali eco-sostenibili come la tecnologia RE:FIBRE, creata con il 95% di poliestere riciclato da scarti tessili. Un ulteriore segnale della volontà del Club di coniugare identità e sostenibilità.

Il nuovo Home Kit è acquistabile presso gli Store ufficiali AC Milan, sugli store digitali del Club e di PUMA e tramite retailer autorizzati su scala globale. L'esordio in campo avverrà durante l'ultima partita casalinga di Serie A, il 24 maggio, nella sfida contro il Cagliari.

Con questo ritorno alla tradizione e alla purezza dei valori rossoneri, AC Milan e PUMA rafforzano il loro legame con la storia del calcio e con i milioni di sostenitori che identificano i propri colori in un design senza tempo.