AGON by AOC annuncia la nuova serie di monitor gaming G42

AGON by AOC ha annunciato la nuova serie di monitor gaming G42 nella categoria AOC GAMING, che include i modelli 24G42E da 23,8 pollici, 25G42E da 24,5 pollici e 27G42E da 27 pollici. Questi monitor sono dotati di pannelli Fast IPS di ultima generazione con frequenze di aggiornamento da 180 Hz e tempi di risposta fino a 1 ms. Ciò garantisce prestazioni di gioco competitive e accessibili, elevando il livello di immersione per i giocatori.

Ogni modello è dotato di un pannello Fast IPS con risoluzione Full HD che consente di raggiungere facilmente framerate elevati anche con GPU di livello medio-basso, offrendo una grafica fluida con tempi di risposta fino a 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT.

I monitor della serie G42 offrono un’esperienza di gioco impeccabile, adattandosi alle esigenze di una vasta gamma di giocatori.

“Settando la frequenza di aggiornamento a 180 Hz come nuovo standard base nella nostra serie più accessibile, la serie G42 segna un altro passo avanti nella nostra missione di rendere il gioco ad alte prestazioni accessibile a tutti”, afferma César Acosta, Gaming Product Manager di AGON by AOC.

I monitor della serie G42 mantengono le funzioni di gioco essenziali, come il controllo delle ombre, i preset Game Color e l’impostazione Motion Blur Reduction per una migliore nitidezza del movimento. Inoltre, sono dotati di un mirino Dial Point integrato per migliorare la precisione nei giochi immersivi.

In termini di design, i monitor della serie G42 presentano un supporto ispirato agli esport, regolabile in inclinazione e compatibile con i supporti VESA 100×100. La connettività include 1 ingresso DisplayPort 1.4 e 1 ingresso HDMI 2.0, offrendo versatilità per i giochi su PC e console.

I monitor supportano la tecnologia Adaptive-Sync per un tear-free gaming con le GPU AMD e Nvidia e sono compatibili con le console di gioco della generazione attuale a 1080p/120 Hz. Con una luminosità di picco di 300 nits e la conformità a HDR10, i monitor offrono immagini vivaci per tutti i generi di gioco, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti molto illuminati.

La serie di monitor AOC GAMING G42 rappresenta un’importante evoluzione nel mondo del gaming, offrendo prestazioni elevate a prezzi accessibili per permettere a tutti i giocatori di vivere un’esperienza di gioco straordinaria.