Ingrid debutta in Street Fighter 6: nuovi outfit e modalità per la fine dell'Year 3

Ingrid si aggiunge al roster di Street Fighter 6 con nuovi outfit e modalità innovative, segnando la conclusione dell'Year 3 e l'arrivo di aggiornamenti.

Ingrid entra ufficialmente nel roster di Street Fighter 6, disponibile su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. La celebre combattente, introdotta per la prima volta in Capcom Fighting Evolution nel 2004, torna sulla scena con il suo stile unico e la capacità di manipolare le leggi della realtà, arricchendo le modalità Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.

La nuova aggiunta può essere ottenuta tramite Character Pass Year 3, Ultimate Pass Year 3 o acquistando direttamente con i Fighter Coins. Al momento del lancio, Ingrid offre due outfit distintivi: l'Outfit 1, che richiama il suo abbigliamento interdimensionale, e l'Outfit 2 ispirato alla sua uniforme scolastica viola vista in Capcom Fighting Evolution. Quest'ultimo può essere sbloccato attraverso diverse modalità di gioco, premiando l'impegno dei giocatori sia nella World Tour che nell'Avatar Arcade.

Nel recente trailer pubblicato, Ingrid sfrutta il potere del sole per combattere con devastanti raggi cosmici, mantenendo la distanza dagli avversari grazie a movimenti fluidi e strategici. Il suo arrivo coincide anche con la conclusione della storia World Tour e l'introduzione delle nuove modalità Random Avatar Match e Avatar Arcade.

Il Random Avatar Match permette sfide imprevedibili scegliendo qualsiasi combinazione di stile, mosse speciali ed equipaggiamenti con statistiche fisse, mentre l'Avatar Arcade consente di affrontare maestri controllati dall'IA, guadagnando esperienza e mosse speciali utilizzabili tra le modalità.

Con Ingrid si chiude ufficialmente l'Year 3 di Street Fighter 6, portando anche l'Outfit 3 disponibile per lei, Sagat, C. Viper e Alex, insieme agli outfit Sporty DriveTech per tutti i personaggi. Sono state inoltre aggiunte 28 nuove art dei New Challenger, realizzate dai vincitori del concorso ufficiale, e rilasciate gratuitamente a disposizione dei fan. L'aggiornamento introduce anche bilanciamenti al gameplay e correzioni di bug, incrementando ulteriormente la qualità dell'esperienza di gioco.

Il completamento di Avatar Arcade permette di rivivere i finali storici dei precedenti capitoli della saga, arricchendo l'offerta narrativa e celebrando la lunga storia del franchise. L'arrivo di Ingrid segna così un'importante evoluzione per Street Fighter 6, che continua a espandersi con contenuti innovativi e coinvolgenti per la sua community di appassionati.