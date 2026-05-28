Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group annunciano il rinnovo della partnership globale

Milestone, azienda leader nello sviluppo di racing game, e MotoGP Sports Entertainment Group hanno annunciato il rinnovo di una partnership globale pluriennale, consolidando una collaborazione di successo iniziata nel 2013. Questo accordo si basa sui risultati ottenuti dalla serie ufficiale MotoGP(tm), che ha conquistato oltre 18 milioni di giocatori in tutto il mondo, riscuotendo favore sia tra appassionati sia presso un pubblico più casual.



Il recente lancio di MotoGP26 rafforza ulteriormente il rapporto tra le due realtà, con l'obiettivo di promuovere la crescita e l'innovazione nell'ambito dei videogiochi dedicati agli sport motoristici. La serie ha saputo soddisfare le esigenze di giocatori, stampa specializzata, content creator e persino dei piloti ufficiali del campionato, diventando un vero punto di riferimento per il settore.



Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group hanno dato vita a una delle collaborazioni più solide nel mondo dello sport e dell'intrattenimento, ha sottolineato Luisa Bixio, CEO di Milestone. Dal 2013 abbiamo fatto nostro lo spirito della MotoGP e continueremo a portare con orgoglio il brivido, la passione e l'emozione della MotoGP nelle mani dei giocatori e dei fan di tutto il mondo, contribuendo attivamente alla crescita globale di questo sport.



Anche Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Sports Entertainment Group, ha espresso soddisfazione per l'accordo: Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Milestone, che ha svolto un ruolo fondamentale nel portare l'emozione della MotoGP a milioni di appassionati in tutto il mondo. Insieme abbiamo creato un punto di riferimento nel settore dei videogiochi dedicati agli sport motoristici, e questo rinnovo riflette la nostra ambizione comune di continuare ad ampliare la portata di questo sport, coinvolgere un pubblico sempre più vasto e offrire esperienze innovative agli appassionati di tutto il mondo.



Il rinnovo della partnership segna una tappa significativa nel percorso di entrambe le aziende, che si impegnano a plasmare il futuro dell'esperienza videoludica MotoGP, puntando su nuove tecnologie e una community internazionale in costante crescita.