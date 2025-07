AGON by AOC e Counter-Strike 2: monitor da 610 Hz per il gaming competitivo

AGON by AOC, il celebre marchio leader nel settore dei monitor da gaming, ha svelato due nuovissimi monitor da 24,1 pollici che entreranno a far parte dell’élite dei display LCD più veloci sul mercato. Con prestazioni eccezionali da 600 Hz, overclockabili fino a 610 Hz, l’AGON PRO CS24A e l’AGON PRO AG246FK6 sono progettati per soddisfare le esigenze dei gamer competitivi. Il CS24A, sviluppato in collaborazione con Counter-Strike 2, e il design classico del AG246FK6 rappresentano il massimo della tecnologia di gaming, offrendo tempi di risposta ultra-rapidi e l’innovativa tecnologia MBR+ (Motion Blur Reduction Plus).

Counter-Strike è un nome leggendario che ha definito il genere degli sparatutto competitivi per oltre due decenni, e la partnership con AGON by AOC unisce due giganti del gaming. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con la community di Counter-Strike per capire cosa conta davvero ai massimi livelli di gioco», afferma César Acosta, Gaming Product Manager di AGON by AOC. «Il risultato è un monitor che va oltre i 600 Hz, fino a 610 Hz, perché in Counter-Strike 2 ogni millisecondo conta”.

Questi monitor debutteranno all’IEM Colonia 2025, evento prestigioso di Counter-Strike, presso lo stand di G2 Esports, offrendo l’opportunità ai professionisti di testarli dal vivo. Grazie a una velocità di risposta fino a 0,3 ms MPRT, la tecnologia MBR+ garantisce movimenti cristallini riducendo al minimo il motion blur e il ghosting, assicurando che i bersagli in movimento restino nitidi anche nei momenti più intensi delle competizioni.

I monitor presentano una risoluzione Full HD con una frequenza di aggiornamento nel range da 600 a 610 Hz, oltre alla certificazione DisplayHDR 400 per una visibilità ottimale. La copertura cromatica offre una precisione straordinaria con il 99,8% dello spazio colore sRGB e il 93,6% DCI-P3. Sono inclusi anche vari preset di gioco, in particolare la modalità CS2 del CS24A, che offre ottimizzazioni mirate per Shadow Control e MBR+, migliorando l’esperienza visiva specifica per Counter-Strike 2.

Entrambi i monitor supportano la tecnologia Adaptive-Sync e sono compatibili con AMD FreeSync Premium e Nvidia G-SYNC, garantendo un gameplay senza interruzioni su diversi frame rate. Dotati di opzioni di connettività completa con porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, i monitor offrono anche un hub USB integrato per mantenere le periferiche a portata di mano.

Dal design ergonomico al supporto QuickSwitch per regolazioni istantanee, il CS24A e il AG246FK6 elevano lo standard per i monitor da gaming competitivo. Entrambi saranno disponibili rispettivamente da agosto e settembre 2025 a un prezzo consigliato di 699,00 €. Questi display promettono di trasformare ogni postazione in una vera e propria battlestation professionale, offrendo prestazioni all’altezza delle richieste dei gamer più esigenti.