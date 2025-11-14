Connect with us

ANASTASIO pubblica “Il Dolore delle Macchine”: un nuovo capitolo della sua opera rap

Published

È arrivato in tutti gli store digitali “Il Dolore delle Macchine”, il nuovo brano di ANASTASIO, pubblicato inizialmente a sorpresa sui suoi social lo scorso ottobre in concomitanza con il tour nei club. Il singolo entra ora ufficialmente a far parte dell’album “Le Macchine Non Possono Pregare”, pubblicato l’11 aprile da Woodworm/Universal Music Italia, aggiungendosi ai dodici brani già presenti nel disco.

“Il Dolore delle Macchine” approfondisce le tematiche centrali di “Le Macchine Non Possono Pregare”, un progetto che ha segnato un’evoluzione importante nel percorso artistico del rapper campano. Il brano nasce come naturale estensione dell’universo sonoro e concettuale costruito dall’artista, e come lui stesso suggerisce, “potrebbe essere la chiusura come l’introduzione di ‘Le Macchine Non Possono Pregare’ e ne ricalca le due domande subliminali dell’album: ‘E se le macchine soffrissero?’ ‘E se le macchine fossimo noi?’”.

Non si tratta dunque di una semplice aggiunta, ma di un tassello che completa e al tempo stesso espande il pensiero dietro l’intero progetto. ANASTASIO utilizza ancora una volta la sua scrittura visiva e riflessiva per esplorare il rapporto tra uomo e tecnologia, realtà e finzione, nel contesto di una società sempre più automatizzata dove la sensibilità umana sembra cedere il passo a quella artificiale.

A proposito dell’album “Le Macchine Non Possono Pregare”, l’artista aveva dichiarato: “Quest’album è qualcosa di diverso: è una storia, un’epopea, io lo chiamerei ‘un’opera rap’. Soprattutto è un sogno, è l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L’ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni.” Parole che sottolineano l’intensità personale e artistica di un percorso che non si limita a una raccolta di brani, ma si presenta come un vero e proprio viaggio narrativo e concettuale.

Il progetto discografico è parte di un racconto più ampio che ha trovato espressione anche nel fumetto – o come lo definisce lo stesso ANASTASIO, “una graphic novel pubblicata da Edizioni BD” – disponibile in libreria, fumetteria e negli store online. Una sinergia tra musica e arti visive che testimonia la volontà dell’artista di creare un linguaggio multidimensionale, capace di fondere narrazione, sonorità e immaginazione.

Con “Il Dolore delle Macchine”, ANASTASIO conferma la sua attitudine a spingersi oltre i confini del rap tradizionale. Il brano si innesta con coerenza all’interno del suo universo poetico, ponendo nuove domande sull’identità, sull’evoluzione tecnologica e sulla natura dell’emozione, riaffermando l’artista come una delle voci più originali e concettualmente ambiziose della scena italiana.

