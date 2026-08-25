ASUS annuncia ROG XBOX Ally X20: la console portatile del 20° anniversario con bundle esclusivo

ASUS Republic of Gamers festeggia il suo 20° anniversario lanciando in preordine la nuova ROG XBOX Ally X20, una console portatile che promette di rivoluzionare il gaming in mobilità con caratteristiche tecniche d'avanguardia e un design iconico. La ROG XBOX Ally X20 si distingue per uno chassis nero traslucido impreziosito da dettagli dorati, richiamo diretto all'estetica delle console d'epoca e pensato per conquistare sia i collezionisti sia gli appassionati più esigenti. Il dispositivo vanta il display OLED ROG Nebula HDR da 7,4 pollici, affiancato dal potente processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, in grado di assicurare prestazioni di alto livello anche fuori casa.

Disponibile in un bundle esclusivo ora in preordine, la ROG XBOX Ally X20 sarà acquistabile nei negozi dal 15 ottobre a un prezzo consigliato di 2.599,99 euro. Il bundle include non solo la console ma anche gli innovativi occhiali AR da gaming ROG XREAL R1 Edition 20, una custodia dbrand Killswitch, un alimentatore da 68 watt e una Pelican Protector Case personalizzata per massima sicurezza durante il trasporto.

La XBOX Ally X20 rappresenta una vera evoluzione rispetto al modello originale grazie anche al sistema di raffreddamento rinnovato, visibile attraverso la scocca trasparente, e ai dettagli interni color oro che celebrano la storicità della linea ROG. Progettata per distinguersi in ogni collezione, questa edizione speciale nasce esclusivamente in occasione del ventennale del brand.

Il bundle vede protagonista anche la tecnologia AR dei ROG XREAL R1 Edition 20: gli occhiali offrono un audio Sound by Bose e un maxischermo virtuale da 171 pollici a quattro metri di distanza, con display micro-OLED a 240 Hz, campo visivo di 57° FOV e latenza ridotta a 0,01 ms. Il tracking nativo 3DoF consente l'inseguimento dei movimenti della testa, mentre la modalità Anchor Mode fissa lo schermo in posizione anche durante le sessioni di gioco più movimentate.

La cura nei dettagli è evidente nella custodia dbrand Killswitch, personalizzata per il 20° anniversario con impugnature rinforzate e decorazioni a circuito stampato, e nella cover protettiva Pelican con badge commemorativo e chiusure rosse ROG. La skin personalizzata e le coperture per i joystick, entrambe firmate dbrand, offrono un tocco estetico esclusivo e un controllo superiore durante il gioco.

Gli occhiali AR si collegano facilmente alla console tramite un unico cavo USB Type-C e assicurano massima immersione grazie all'integrazione con il Command Center e alla combinazione cromatica oro e nero coordinata con l'edizione speciale del dispositivo. Questa soluzione all-in-one conferma l'attenzione di ASUS verso un'esperienza di gioco mobile senza rivali.

ROG XBOX Ally X20, in bundle con accessori premium e tecnologie all'avanguardia, si candida a diventare un oggetto di culto per gamer e collezionisti. Sono già aperti i preordini presso ASUS eShop e retailer autorizzati.