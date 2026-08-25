Gianni Morandi celebra 60 anni di carriera con il tour estivo 2026

Gianni Morandi annuncia il suo grande ritorno dal vivo con la leg estiva C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, un tour che celebrerà i 60 anni del brano più iconico della sua carriera. Dopo il successo nei palasport, il cantautore bolognese sarà protagonista di sedici appuntamenti all'aperto in tutta Italia e in Svizzera, prodotti da Trident Music.

Il viaggio musicale prenderà il via il 31 agosto a Este (PD) per l'Este Music Festival presso il Castello Carrarese e proseguirà tra le principali piazze e festival: Vigevano, Mantova, Pescara, Campobasso, Riccione, Ostuni, Barletta, Palermo, Catania, Macerata, Massa, Torbole sul Garda, Bergamo, Napoli. La chiusura è prevista il 4 ottobre a Locarno presso il Palexpo FEVI. Ogni tappa sarà un'occasione unica per vivere dal vivo le emozioni di un artista senza tempo.

Il tour omaggia soprattutto C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini. Questo brano, che ha segnato profondamente la storia della canzone italiana, diventa oggi il simbolo di una carriera lunga e appassionata, ancora capace di parlarsi con il presente e con tutte le generazioni.

Morandi porterà sul palco una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, pronta a donare energia e talento a ogni brano in scaletta. Sedici serate sotto le stelle, ricche di musica e ricordi, legate da uno spirito di festa e condivisione.

I biglietti per C'ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026 sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster per le date italiane, mentre per Locarno sarà possibile acquistare i tagliandi tramite Ticketcorner.ch e Biglietteria.ch. Radio Italia solomusicaitaliana accompagnerà ufficialmente il viaggio come media partner.

Queste le date del tour estivo 2026:

31 agosto | Este (PD) @Este Music Festival - Castello Carrarese 2 settembre | Vigevano @Vigevano in Castello - Castello Sforzesco 4 settembre | Mantova @Mantova Summer Festival 6 settembre | Pescara @Porto Turistico 8 settembre | Campobasso @Area Eventi Nuovo Romagnoli 10 settembre | Riccione (RN) @Riccione Music City 12 settembre | Ostuni @Arena Bianca (Foro Boario) 14 settembre | Barletta @Fossato del Castello 17 settembre | Palermo @Teatro di Verdura - Wave Summer Music 2026 19 settembre | Catania @Villa Bellini - Wave Summer Music 2026 22 settembre | Macerata @Sferisterio 24 settembre | Massa @Piazza Aranci 26 settembre | Torbole sul Garda (TN) @Spiaggia alle Foci del Sarca 28 settembre | Bergamo @ChorusLife Arena 1° ottobre | Napoli @Arena Flegrea 4 ottobre | Locarno @Palexpo FEVI

Morandi si conferma presenza imprescindibile nella storia della musica italiana, pronto ancora una volta ad accendere il pubblico con la sua voce inconfondibile e la forza di canzoni che hanno saputo attraversare decenni senza perdere intensità ed emozione.