Domani la colonna sonora di Andrea Poggio per L'Inconnue di Harari esce in digitale

Da domani sarà disponibile in digitale la colonna sonora originale del film L'Inconnue (La Sconosciuta), diretto da Arthur Harari e firmato da Andrea Poggio. Il lungometraggio, che sbarca domani nelle sale francesi, vede protagonisti Léa Seydoux e Niels Schneider e verrà distribuito in Italia da Adler Entertainment.



Arthur Harari, già vincitore dell'Oscar per la sceneggiatura di Anatomia di una caduta, porta così in scena una nuova opera di grande attesa, la cui atmosfera è plasmata anche dal lavoro musicale di Poggio. Il compositore ha raccontato il lungo percorso creativo, durato circa un anno: "Ho lavorato alla colonna sonora de L'Inconnue per circa un anno, attraverso un processo lungo ma profondamente fertile e stimolante. In un certo senso, scrivere le musiche per questo film è stato facile. Innanzitutto, perché ho avuto la fortuna di lavorare con un grande regista. Poi perché il film è davvero molto bello. Infine, perché la colonna sonora è stata registrata assieme a metà di Calibro 35, ovvero assieme a Enrico Gabrielli e Tommaso Colliva che, rispettivamente, ne hanno orchestrato e prodotto i brani".



La colonna sonora nasce dal brano "Thème masculin", punto di partenza armonico e melodico da cui si sviluppano i diversi temi, tra cui "Thème féminin" (derivato dall'inversione del tema principale) e altre variazioni che si intrecciano in un gioco di trasformazione e rifrazione musicale. L'insistenza su note invertite e stratificate punta a creare disorientamento, seguendo il labirinto narrativo ideato da Harari.



Composta da due dischi, la raccolta include titoli come "Masculin modulé et résonnant", "Arpège féminin modulé et inversé", "Indéfini neutre", fino ai pezzi "Part 1 / IBM 1401 Processing Unit", "Thème masculin", "Thème féminin", "Spirale masculine", "Ordinateur féminin" e "Thème neutre".



Edizioni Curci, Bathysphere Productions, Pathé Films e To Be Continued firmano l'edizione di un'opera che conferma l'impegno di Edizioni Curci nella promozione della musica per il cinema e la televisione. Negli ultimi anni la casa editrice è diventata punto di riferimento per registi, case di produzione e compositori nel settore cine-musicale.



Andrea Poggio, originario di Alessandria e residente a Milano, ha esordito con i Green Like July, per poi distinguersi come solista col disco "Controluce" (nella cinquina del Premio Tenco Opera Prima 2018). Dopo aver firmato la colonna sonora di "Onoda" (presentata a Cannes 2021), Poggio torna ancora una volta a collaborare con Harari in "L'Inconnue", presentato alla selezione ufficiale del Festival di Cannes 2026.



L'attesa per la colonna sonora originale di L'Inconnue conferma come la sinergia tra musica e cinema sia oggi più viva che mai, capace di accompagnare ed esaltare storie complesse e suggestive nella stagione dei grandi debutti internazionali.