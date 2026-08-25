Nintendo Switch 2 con Sports Resort: bundle esclusivo dal 22 ottobre

Nuovo bundle Nintendo Switch 2 con Sports Resort arriva il 22 ottobre e include console, gioco completo e 3 mesi di Nintendo Switch Online. Scopri i dettagli.

Nintendo Switch 2, arriva il bundle con Switch Sports Resort: lancio il 22 ottobre insieme al gioco. La nuova confezione include la console, il download della versione completa del titolo sportivo ambientato sull'Isola Wuhu e tre mesi di iscrizione a Nintendo Switch Online. Dodici discipline con comandi di movimento intuitivi, dalla Boxe al Bowling fino alla Lotta di pollici.

Più sport, più movimento e ancora più divertimento per tutti: è la promessa del nuovo bundle console Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, annunciato da Nintendo e in arrivo il 22 ottobre, lo stesso giorno del debutto del gioco. Una confezione pensata per chi vuole entrare nel mondo della nuova console con un titolo perfetto per giocare in famiglia e in compagnia.

Il bundle comprende una console Nintendo Switch 2, il download della versione completa di Nintendo Switch Sports Resort e un codice download per un'iscrizione individuale di 3 mesi (90 giorni) a Nintendo Switch Online, il servizio che consente di giocare online e di accedere a una serie di funzionalità aggiuntive.

Nintendo Switch Sports Resort dà il benvenuto sull'Isola Wuhu, un resort sportivo che ospita tante attività uniche. Sull'isola è possibile cimentarsi in 12 discipline diverse sfruttando intuitivi comandi di movimento, la formula che ha reso celebre la serie e che l'ha trasformata negli anni in un fenomeno capace di far alzare dal divano intere famiglie. I giocatori possono personalizzare il proprio personaggio Sportsmate o Mii ed esplorare l'isola con attività per il tempo libero come Idrovolante e Moto d'acqua, oppure mettersi alla prova in sfide che spaziano dalla Boxe e dal Tiro con l'arco fino al Bowling e alla Lotta di pollici. Ed è possibile anche riscaldarsi prima di affrontare le varie attività con un po' di Salto della corda.

Il gioco sarà disponibile dal 22 ottobre sia in formato digitale sia in versione fisica, in esclusiva per Nintendo Switch 2. Da segnalare, come precisato dalla casa di Kyoto, che al lancio la console inclusa nel bundle non sarà dotata di una batteria sostituibile dall'utente: per maggiori informazioni sui prossimi aggiornamenti relativi alla batteria di alcuni prodotti Nintendo è possibile consultare il sito dell'Assistenza Nintendo.

Con questa nuova proposta, Nintendo punta a replicare la formula che ha storicamente accompagnato le sue console di maggior successo: abbinare l'hardware a un titolo dal divertimento immediato e trasversale, capace di parlare tanto ai videogiocatori esperti quanto a chi un controller lo impugna solo durante le feste. E l'appuntamento sull'Isola Wuhu, dal 22 ottobre, sembra pensato esattamente per questo.