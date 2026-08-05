Nuovi Samsung Galaxy Z Fold8: preordini in Europa superano le aspettative prima del lancio

La nuova serie di pieghevoli cresce di oltre il 20% anno su anno nel vecchio continente. Il nuovo form factor del Galaxy Z Fold8 si rivela la carta vincente, arrivando a rappresentare quasi il 40% dei preordini complessivi. La disponibilità ufficiale scatta il 7 agosto 2026

I consumatori europei hanno scelto, e la direzione è chiara: il futuro dello smartphone si piega. Samsung Electronics ha annunciato che i preordini della nuova serie Galaxy Z hanno già superato gli obiettivi prefissati in Europa, prima ancora dell'avvio delle vendite previsto per il 7 agosto 2026. Un traguardo raggiunto in appena 11 giorni dall'apertura delle prenotazioni.

La nuova gamma di pieghevoli, che comprende l'inedito e completamente ripensato Galaxy Z Fold8 insieme al Galaxy Z Fold8 Ultra e al Galaxy Z Flip8, ha registrato dal lancio del 22 luglio un volume di preordini superiore di oltre il 20% rispetto a quello ottenuto da Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 nello stesso periodo dell'anno precedente in Europa. Tutti e tre i modelli hanno superato i risultati della generazione precedente, ma è il nuovo Z Fold8 ad aver riscosso il successo maggiore: da solo rappresenta quasi il 40% dei preordini complessivi della gamma nel vecchio continente.

"È straordinario vedere l'entusiasmo con cui la nuova serie Galaxy Z è stata accolta in tutta Europa", ha dichiarato Menno Van Den Berg, President of the European Telecom Office di Samsung Electronics. "Il superamento degli obiettivi di preordine raggiunti dalla precedente generazione di dispositivi pieghevoli conferma una domanda sempre più forte per l'innovazione nel segmento foldable. In particolare, il nuovo Galaxy Z Fold8 ha saputo catturare l'interesse e l'immaginazione dei nostri clienti già prima del suo arrivo sul mercato, previsto per il 7 agosto."

I tre modelli si rivolgono a pubblici diversi. Al vertice della gamma c'è il Galaxy Z Fold8 Ultra, che rappresenta il massimo livello raggiunto da Galaxy in termini di prestazioni, capacità e innovazione, unito al design pieghevole più avanzato mai sviluppato da Samsung. L'ampio display principale offre uno spazio di lavoro ideale per il multitasking, mentre il sistema fotografico evoluto e la batteria a lunga durata consentono di creare contenuti e gestire le proprie attività per tutta la giornata.

Il protagonista dei preordini, il Galaxy Z Fold8, è stato invece ripensato per chi desidera uno smartphone pieghevole capace di accompagnare in modo naturale il passaggio da una semplice curiosità a un'esperienza di utilizzo più immersiva. Il nuovo form factor è progettato per passare con fluidità dalle interazioni rapide sul display esterno alla fruizione di contenuti, lettura e gaming sullo schermo principale, con rapporti di visualizzazione intuitivi e prestazioni durature.

Completa il trio il Galaxy Z Flip8, pensato per chi cerca uno smartphone dinamico e versatile come il proprio stile di vita. Progettato attorno a interazioni rapide, personalizzazione ed esperienze native basate sull'intelligenza artificiale, porta la potenza di Galaxy AI ancora più vicino ai momenti quotidiani grazie alla nuova FlexWindow ripensata e all'inconfondibile design pieghevole della serie Flip.

I preordini della nuova serie Galaxy Z resteranno aperti fino alle 23.59 del 6 agosto 2026 su Samsung.com, mentre la disponibilità ufficiale sul mercato scatterà dalla mezzanotte del 7 agosto. Numeri alla mano, il segmento dei pieghevoli sembra aver definitivamente superato la fase della curiosità per entrare in quella della maturità commerciale: e questa volta, a dirlo, sono i consumatori europei.