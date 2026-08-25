LG porta l'alta efficienza energetica su tutta la gamma di elettrodomestici a IFA 2026

LG Electronics presenta a IFA 2026 una significativa estensione della propria gamma di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, puntando a rendere queste tecnologie accessibili non solo al segmento premium ma a tutta l'offerta. L'annuncio conferma la volontà di LG di trasformare l'efficienza energetica in un valore distintivo universale, coinvolgendo lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi e lavastoviglie.



All'interno della Energy Leadership Zone dello stand a Messe Berlin vengono esposti nuovi modelli che raggiungono risultati tra i più elevati del mercato. Tra le novità spiccano la lavatrice Next AI DD in classe A-70%, la lavasciuga in classe A-30% per il lavaggio e classe A-10% per l'intero ciclo. Le tecnologie proprietarie LG come il motore Direct Drive e il compressore Inverter ottimizzano potenza e velocità riducendo i consumi senza sacrificare le prestazioni.



Le asciugatrici LG implementano la Dual Inverter Heat Pump, una tecnologia che recupera e riutilizza il calore interno, riducendo ulteriormente il fabbisogno energetico. Anche la gamma frigoriferi di LG ora offre modelli in grado di superare fino al 35% i requisiti della classe energetica A, con controlli avanzati delle temperature, motori Inverter e sistemi di intelligenza artificiale come AI Saving, che adatta automaticamente le prestazioni in base all'uso reale dell'utente.



Le nuove lavastoviglie LG raggiungono quasi interamente la classe A grazie a una compatta unità di azionamento e a un motore Inverter ulteriormente ottimizzato, portando a un risparmio fino al 30% rispetto agli standard della classe stessa. In cima all'offerta si trovano modelli con Hybrid Air Dry, tecnologia che accelera i tempi di asciugatura e abbatte i consumi, mentre la funzione AI SenseClean permette di personalizzare ogni ciclo a seconda del carico, riducendo energia e acqua grazie a una regolazione intelligente di parametri come temperatura e durata.



Abbiamo un duplice obiettivo: offrire i massimi livelli di efficienza e, al tempo stesso, rendere accessibili le nostre innovazioni a un numero sempre maggiore di famiglie, dichiara Baek Seung-tae, Presidente di LG Home Appliance Solution Company. Vogliamo contribuire a ridefinire il mercato affinché le prestazioni energetiche di livello superiore non siano più una prerogativa dei prodotti premium, ma diventino il nuovo standard.



I nuovi elettrodomestici ad alta efficienza saranno visibili a IFA dal 4 all'8 settembre, con l'obiettivo di aiutare un numero crescente di famiglie a ridurre i consumi domestici senza compromessi sulle prestazioni.