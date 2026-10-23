Audi rinnova la partnership con la FIS: title sponsor fino al 2030

Audi estende il suo impegno come title sponsor della FIS Ski World Cup fino al 2030, consolidando la sua presenza nel massimo circuito mondiale dello sci e dello snowboard. Il marchio dei quattro anelli conferma così una collaborazione iniziata nel 2002 e rinnova il ruolo di partner automotive esclusivo della Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS).

L'accordo di rinnovo prevede inoltre la partecipazione di Audi come sponsor ai Campionati Mondiali di sci alpino del 2027 e del 2029, eventi di riferimento per gli sport invernali a livello globale. In questo modo, Audi ribadisce la propria centralità nel panorama degli sport invernali e continua a sostenere le principali manifestazioni del settore.

La partnership rinnova anche i rapporti tra Audi e la Federazione Italiana Sport fino al 2030, rafforzando la posizione del brand nel supporto agli atleti italiani impegnati nelle varie discipline della neve. Una scelta che conferma l'impegno di Audi nei confronti dello sport, della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica applicata alla mobilità su strada e su neve.

Audi prosegue così un percorso di valorizzazione dei grandi eventi sportivi, puntando sulla visibilità internazionale e sull'eccellenza tecnica, valori condivisi con la FIS e con il mondo dello sci e dello snowboard.