Montura e Polartec uniscono traspirabilità e protezione nel sistema Ritmo Ptc AirCore, pensato per lo scialpinismo ad alta intensità senza PFAS aggiunti.

Montura e Polartec annunciano insieme il sistema Ritmo Ptc AirCore, pensato per chi pratica lo scialpinismo ad alta intensità e cerca traspirazione e protezione nello stesso capo. La notizia è stata diffusa il 26 novembre 2026 e porta la tecnologia Polartec® AirCore™ dentro una linea firmata dal brand italiano dell'outdoor.

Il sistema si compone di due pezzi: un anorak con cappuccio e mezza zip e un pantalone, entrambi realizzati con il tessuto Polartec® AirCore™. Il materiale incorpora una membrana elettrofilata che è la prima del settore a non contenere PFAS aggiunti intenzionalmente, sviluppata a partire da un nuovo polimero idrofobico.

Il tessuto punta a far uscire calore e sudore nelle salite più impegnative, mantenendo al tempo stesso una barriera contro vento e acqua utile durante le discese. Grazie a una struttura che consente un passaggio d'aria limitato e controllato, il capo asseconda ogni movimento senza trattenere il calore prodotto dallo sforzo. Nelle discese a ritmo sostenuto, invece, la membrana garantisce protezione dal vento e idrorepellenza, con un valore minimo di 4 misurato secondo la norma ISO 4920:2012 modificata.

Montura ha affrontato il problema di fondo dello scialpinismo intenso: difendersi da vento e umidità senza intrappolare il sudore. Dopo una fase di ricerca sui materiali e prove sul campo, il brand ha creato una collezione più leggera e comprimibile rispetto alla classica tuta da scialpinismo. Per ridurre ingombri e peso sono stati impiegati assemblaggi a ultrasuoni e nastri tecnici.

Tra i dettagli funzionali figurano tasche con cerniera, un fondo elasticizzato sull'anorak e orli regolabili sui pantaloni, tutti pensati per chi scia in modo dinamico. Sul piano delle prestazioni, il tessuto raggiunge un MVTR di 25.000 g/m²/24 ore, misurato con la norma JIS L1099 metodo B1, e una permeabilità all'aria compresa tra 0,4 e 1 CFM a 125 Pa secondo la norma ASTM D737. Il risultato è una membrana in nanofibre abbinata a tessuti esterni e interni riciclati e a un trattamento idrorepellente durevole, realizzato anch'esso senza PFAS aggiunti intenzionalmente.

Karen Beattie, Director of Product Management di Polartec, illustra così la filosofia del progetto: "Nello scialpinismo, trovare il giusto equilibrio tra traspirabilità e protezione è fondamentale: lo sforzo della salita genera calore, ma l'esposizione al vento e alle condizioni atmosferiche variabili rimane costante". Beattie aggiunge poi: "Polartec® AirCore™ sfrutta un ricambio d'aria controllato per favorire la gestione dell'umidità dall'interno verso l'esterno. Montura ha saputo tradurre le proprietà avanzate di questa tecnologia in una collezione leggera, che accompagna la libertà di movimento e risponde alle reali esigenze di chi pratica scialpinismo".