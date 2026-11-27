Gilet, borracce e occhiali per running e outdoor: prezzi, caratteristiche e disponibilità delle idee regalo CamelBak e Rudy Project per Natale.

Se tra i regali di Natale cercate qualcosa per chi corre sui sentieri o pratica attività all'aria aperta, le novità firmate CamelBak e Rudy Project coprono un'ampia gamma, dal gilet per il trail running fino agli occhiali per l'alta quota e agli accessori pensati per i bambini. I prezzi partono da 19,99 euro e arrivano fino a 239,90 euro, con modelli adatti a ogni tipo di uscita.

Per chi si allena in vista di una ultra o percorre lunghe distanze in montagna, il gilet Zephyr Pro da 12 litri di CamelBak rappresenta l'opzione più completa. Costa 159,99 euro e integra due borracce Quick Stow da 500 millilitri, tasche per telefono, alimenti e abbigliamento, oltre a una custodia staccabile per i bastoncini. Due cinghie sul petto e quattro punti di compressione mantengono il carico stabile durante la corsa, mentre le finiture riflettenti migliorano la visibilità con la luce bassa. Il modello è proposto in due versioni, maschile e femminile, con una struttura modellata sul corpo.

Chi preferisce muoversi leggero può puntare sulla Ultra Belt, una cintura che pesa 82 grammi e costa 49,99 euro. Include una borraccia Quick Stow da 500 millilitri, che si ripiega una volta svuotata, una tasca con cerniera per lo smartphone e un vano elastico per gel e chiavi. Il porta bastoncini rimovibile torna utile sulle salite più ripide, mentre la vestibilità, disponibile in tre taglie, evita spostamenti durante la corsa.

Per chi affronta le uscite all'alba o al calar del sole, Rudy Project propone lo Spinshield Pro con lente ImpactX Laser Amber, presentata come la prima lente fotocromatica 0-3 del marchio. Il trattamento passa da una trasparenza quasi totale, utilizzabile anche di notte, a una tonalità scura in pieno sole. La tecnologia HDR aumenta il contrasto e facilita la lettura del terreno. Gli occhiali pesano appena 26 grammi, hanno un nasello regolabile e aperture di ventilazione contro l'appannamento, e le lenti ImpactX non si rompono. Il prezzo di listino è di 214,90 euro.

Per l'alta quota, Rudy Project ha sviluppato Voyager, dotato della lente ImpactX Laser Summit. Si tratta della prima lente fotocromatica del marchio che spazia dalla categoria 0 alla 4, adatta alla luce scarsa dell'alba o al cielo coperto e capace di proteggere anche dal riverbero intenso della neve in pieno sole. Pesa 34 grammi e ha montatura in Rilsan, nasello regolabile, cordino e protezioni laterali. Il prezzo è di 239,90 euro.

Chi si ferma prima dei ghiacciai, tra sentieri, escursioni e gite con le pelli di foca, può valutare lo Stargaze. La versione con lente specchiata RP Optics Multilaser Ice, di categoria 3, è studiata per le giornate di sole in quota ed è disponibile anche con la nuova lente fotocromatica 0-3. Aste e nasello regolabili, protezioni laterali rimovibili e una ventilazione centrale che limita l'appannamento completano un modello da 31 grammi, venduto a 239,90 euro.

Tra gli accessori utilizzabili anche lontano dalla montagna c'è la borraccia Thrive Chug VSS di CamelBak, che costa 39,99 euro nel formato da un litro. Ha una doppia parete in acciaio inox sotto vuoto, capace di mantenere calde o fredde le bevande per diverse ore. Il tappo si apre da solo durante il sorso e si richiude a tenuta stagna, mentre la maniglia morbida e orientabile ne facilita il trasporto e la base in silicone attutisce gli urti. Si lava in lavastoviglie e si trova in più formati.

Per chi passa dalla corsa del mattino all'aperitivo senza cambiare occhiali, Rudy Project lancia Based, un modello della linea Active Lifestyle. La silhouette ispirata agli occhi degli alieni e le finiture a spruzzo richiamano le forme vintage dell'archivio del marchio, mentre la montatura in Rilsan garantisce resistenza e un peso di soli 31 grammi. Il modello è disponibile in otto varianti, con lenti specchiate, sfumate o polarizzate, e comprende un'edizione speciale viola venduta esclusivamente online. Il prezzo parte da 149,90 euro.

Anche i più piccoli possono seguire genitori e fratelli nelle uscite. Il Mini M.U.L.E. di CamelBak è uno zaino idrico per bambini, con sacca Crux da 1,5 litri, tasca con cerniera, tasca elastica espandibile e spazio per gli attrezzi della bicicletta. La struttura ventilata sulla schiena e la cinghia regolabile sul petto lo stabilizzano, mentre gli inserti riflettenti e il fischietto di sicurezza offrono tranquillità anche ai genitori. Costa 64,99 euro.

La Thrive Flip Straw Kids di CamelBak, pensata per la scuola, le gite e le escursioni in famiglia, si apre e si chiude con una sola mano. Quando è chiusa, il beccuccio si abbassa e resta protetto dallo sporco. La valvola EasyFlow consente di bere con la cannuccia ed è semplice da smontare e pulire. Il modello è offerto in Tritan Renew, materiale leggero e resistente, oppure in acciaio inox isolato sotto vuoto che mantiene l'acqua fresca per ore. Il prezzo parte da 19,99 euro, il prodotto è lavabile in lavastoviglie e disponibile in diversi colori e grafiche.



