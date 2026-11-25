Vicky López è la nuova ambassador di CUPRA e approda nella Tribe del marchio automobilistico del gruppo Volkswagen. La giovane calciatrice che gioca nell'FC Barcelona e nella nazionale spagnola entra così in una community che unisce sport, cultura urbana e uno spirito anticonformista. L'annuncio è stato diffuso il 25 novembre 2026.

Il percorso di Vicky López ha già ottenuto importanti riconoscimenti. Nel 2026 la calciatrice ha bissato il successo nel Trofeo Kopa, il premio dedicato alle giovani promesse del calcio femminile internazionale, e durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2026, andata in scena a Londra, è stata proclamata Giovane talento femminile dell'anno, sempre per il secondo anno di fila.

Il rapporto con il marchio non nasce oggi. Vicky aveva già preso parte a University of the Streets, la campagna con cui è stata lanciata a livello globale la nuova CUPRA Raval. Adesso la giocatrice torna sotto i riflettori con Update the Streets, un progetto che reinterpreta i nomi delle strade di Barcellona dedicandoli alle persone che la ispirano.

Secondo il brand, Vicky incarna autenticità, ambizione e uno spirito ribelle che la rendono in sintonia con i valori di CUPRA. Il suo ingresso nella Tribe ha anche un obiettivo preciso: stimolare i giovani a seguire la propria strada e a riconoscere il valore delle competenze che si acquisiscono fuori dalle aule scolastiche.