Brunori Sas: il ritorno sulle scene con il nuovo singolo “La Ghigliottina”

Brunori Sas, ha annunciato il suo grande ritorno sulle scene musicali con il lancio del nuovo singolo “La Ghigliottina”. Il brano sarà disponibile a partire dalle 18 del 18 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Island Records. Questo singolo arriva poco dopo l’annuncio del Brunori Sas || Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti e previsto per il prossimo marzo nei principali palasport italiani.

Nel suo nuovo lavoro, Brunori Sas ha collaborato nuovamente con il produttore artistico Riccardo Sinigallia, già coinvolto nella realizzazione del successo “La Vita Com’è”. Questa partnership promette di regalare nuova linfa musicale e sorprese agli appassionati, anticipando un nuovo disco su cui Brunori sta attualmente lavorando.

“‘La ghigliottina’ è una canzone d’attualità… e l’attualità, si sa, è sempre scivolosa. Per questo, nell’infilarmi in questo ginepraio, ho indossato un po’ i panni del cronista, un po’ quelli dell’autore, alternando frasi captate in giro a roba che mi è passata per la testa. La stesura definitiva è frutto di una sorta di crasi suggeritami da Riccardo Sinigallia, la fusione di due canzoni preesistenti che giravano intorno a temi comuni, ma senza un fuoco particolare… Il mashup invece ha tirato fuori una versione spiazzante, che per certi versi ricorda il flusso schizofrenico di immagini e suoni di uno scrolling sui social. Ci è piaciuta ed eccola qua.” – ha dichiarato Dario Brunori

Il Brunori Sas || Tour 2025 vedrà il cantautore esibirsi in diverse città italiane, tra cui Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Casalecchio di Reno e Assago. I biglietti per le tappe del tour sono già disponibili.

Non resta che attendere con trepidazione l’uscita del singolo “La Ghigliottina” e prepararsi per vivere un’emozionante esperienza musicale con Brunori Sas durante il tour del 2025.