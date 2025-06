Capcom sorprende al Summer Game Fest 2025 con attesi annunci e trailer

Il Summer Game Fest 2025 è stato teatro di emozionanti annunci da parte di Capcom che hanno catturato l’attenzione degli appassionati dei videogiochi di tutto il mondo. Tra le novità più significative, troviamo la presentazione di Resident Evil Requiem, un nuovo capitolo della celebre serie di survival horror, il ritorno surreale di Onimusha: Way of the Sword, e l’annuncio dei personaggi dell’Year 3 di Street Fighter 6.

Resident Evil Requiem, il nono capitolo della rinomata saga, promette un’esperienza di gioco senza precedenti. Grazie all’innovativo RE ENGINE e alla potenza delle console moderne, i giocatori vivranno una grafica realistica con dettagli incredibili come le espressioni facciali e texture della pelle che sembreranno prendere vita. Ambientato nella mitica Raccoon City, il gioco promette di combinare il terrore psicologico con l’azione intensa, elementi distintivi del franchise amato da moltissimi. “Preparati a sfuggire alla morte in un’esperienza al cardiopalma che ti raggelerà fino al midollo e guarda il reveal trailer sul canale YouTube ufficiale di Resident Evil”. Il gioco sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Parallelamente, Onimusha: Way of the Sword riporta i giocatori nel mondo del fantasy oscuro, con un trailer che rivela nemici formidabili e ambientazioni surreali. I fans potranno godere delle avventure di Miyamoto Musashi, che affronterà il rivale Sasaki Ganryu nel contesto storico del tempio di Kyoto, Kiyomizu-dera. Tra le sorprese presentate ci sono scontri con i Genma demoniaci e scenari che sfidano le leggi della fisica. Il titolo sarà disponibile nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Non meno importante è l’espansione del roster di Street Fighter 6, con l’introduzione di quattro nuovi personaggi nell’Year 3: Sagat, C. Viper, Alex e Ingrid. I fan possono aspettarsi di vedere il ritorno di Sagat e Alex, già amati dal pubblico, mentre C. Viper e Ingrid porteranno nuove dinamiche e strategie di combattimento. Inoltre, l’annuncio del premio di 1 milione di dollari per il vincitore della Capcom Cup 12, che si terrà nel 2026 a Tokyo, aggiunge un ulteriore livello di eccitazione al panorama competitivo.

Con questi lanci, Capcom si conferma leader nel settore dei videogiochi, offrendo esperienze innovative e coinvolgenti che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore dei giocatori.