Dainese dona a UNICEF il kit 1/46 Soleluna Vale46 Anniversario indossato da Valentino Rossi al Mugello

In occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, Dainese annuncia la donazione all’UNICEF del kit numero 1/46 della serie limitata Soleluna Vale46 Anniversario, creata per celebrare il 46° compleanno di Valentino Rossi.

Si tratta di un pezzo unico di altissimo valore sportivo e collezionistico: il kit, composto da una tuta racing Dainese Demone GP D-air® 3x in pelle di canguro e da un casco AGV Pista GP RR, è lo stesso equipaggiamento utilizzato dal Dottore durante una speciale sessione di allenamento al Mugello nel maggio 2025. Entrambi i pezzi presentano la storica grafica Soleluna, reinterpretata per l’occasione con una base nero notte e carbonio, dettagli in oro e inserti giallo fluo, elementi che rendono questa livrea unica nel panorama del motociclismo.

Il kit numero 1/46 Soleluna Vale46 Anniversario è l’unico a essere stato indossato realmente da Rossi in pista. A distinguerlo dagli altri esemplari limitati c’è inoltre un dettaglio esclusivo: la patch dorata con la tartaruga di Valentino sulla spalla, simbolo che accompagna da sempre il campione di Tavullia. L’intero equipaggiamento è custodito in una teca in metallo e plexiglass numerata, progettata appositamente per valorizzare questo straordinario cimelio, firmato dallo stesso Rossi e corredato da certificato di autenticità.

La serie limitata Soleluna Vale46 Anniversario è stata prodotta in soli 46 esemplari numerati e firmati, destinati a selezionatissimi punti vendita e gallerie d’arte nel corso del 2025. Tuttavia, il kit 1/46 ha un valore storico e simbolico incomparabile: rappresenta un anniversario speciale per il numero 46 e sarà messo all’asta a favore dell’UNICEF per sostenere il programma internazionale Road Safety for Children, dedicato alla sicurezza stradale per i più piccoli.

Con questa iniziativa, Dainese, AGV e Valentino Rossi rafforzano il legame tra sport, innovazione e solidarietà, trasformando un’icona del motociclismo in un’opportunità concreta di aiuto per milioni di bambini nel mondo.