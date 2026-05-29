A Kiev la mostra Renato Balestra celebra l'80° Anniversario della Repubblica Italiana

Il 2 giugno 2026 si terrà a Kiev un evento di grande prestigio culturale per celebrare l'80° Anniversario della Repubblica Italiana: la mostra Renato Balestra. I Codici dell'Alta Moda, ospitata presso il Parkovy Convention and Exhibition Center, riunirà abiti iconici della celebre maison romana fondata nel 1959.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Kiev, con l'obiettivo di offrire un segnale di fiducia e rinascita attraverso la moda e la creatività italiana. Una scelta che guarda al futuro. La mostra è promossa con la volontà di proiettarsi verso un futuro sereno proprio in quei territori della cultura dove più forte è il desiderio di ripartenza e di rinascita. Portare a Kiev questa esposizione celebrativa significa affermare la vitalità dello scambio culturale e la fiducia in un domani condiviso.

Il percorso espositivo prevede undici abiti selezionati dall'Archivio della Maison Balestra. Tra i pezzi in mostra spicca un raro modello del 1964 nell'inconfondibile Blu Balestra e la celebre creazione "stella cometa", insieme a silhouette contemporanee firmate da Sofia Bertolli Balestra, nipote di Renato Balestra e Direttrice Creativa dal 2022.

Sofia Bertolli Balestra, oggi anche Responsabile dell'Archivio storico della maison, si è occupata della curatela dell'esposizione, alternando le creazioni storiche con i nuovi abiti, per raccontare oltre sessant'anni di eccellenza e innovazione nell'alta moda italiana. L'intento è quello di ripercorrere la storia del brand e il suo dialogo con la cultura e la società in continua evoluzione.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali dell'80° Anniversario della Repubblica Italiana e rappresenta una testimonianza significativa della vitalità dello scambio culturale tra Italia e Ucraina. La presenza di una mostra così importante a Kiev, in un momento di forte tensione internazionale, intende essere un auspicio per il futuro e un segnale di vicinanza e speranza attraverso la bellezza del Made in Italy.