ASUS ROG e Dolly Noire: capsule esclusiva per i 20 anni di innovazione gaming

Quando la tecnologia incontra lo streetwear, il risultato è una collezione da non perdere: ASUS Republic of Gamers (ROG) festeggia il suo ventesimo anniversario con una collaborazione d'eccezione insieme al brand milanese Dolly Noire.

Nasce così la capsule collection esclusiva "20 YEARS OF DOMINANCE", una limited edition che unisce il meglio dell'innovazione tecnologica con lo stile distintivo della moda urbana. T-shirt, felpe e cappellini compongono la linea, pensata espressamente per chi vive la cultura del gaming con passione e desidera portare con sé un frammento di storia.

Ogni capo è concepito come omaggio a due decenni di performance e design, e la collezione sarà disponibile solo sul sito ufficiale di Dolly Noire. È una proposta riservata a chi non si accontenta di essere semplice spettatore, ma intende far parte attiva della community che ha ridefinito i confini del gaming.

Per celebrare il lancio, oggi Milano si trasformerà nel cuore di questo anniversario, con un evento esclusivo presso lo store Dolly Noire. Dalle 18:00 alle 19:30 spazio riservato agli invitati per scoprire in anteprima la collezione e vivere un'esperienza immersiva con le ultime novità ASUS, come il nuovissimo Zephyrus Duo (GX651). Dopo le 20:30 l'evento si apre a tutti, trasformandosi in una vera e propria festa dove gaming, musica e lifestyle si fondono con DJ set e atmosfera vibrante.

Gli ASUS Members, inoltre, potranno approfittare di uno sconto del 20% sul sito Dolly Noire, mentre gli utenti ROG riceveranno un esclusivo wallpaper celebrativo. Non perdere l'occasione di indossare un pezzo della storia del gaming e di entrare in una community che, da vent'anni, detta le regole del settore.

Republic of Gamers (ROG) nasce nel 2006 come brand di ASUS dedicato allo sviluppo di hardware e software per il gaming di ultima generazione. Nel corso degli anni, ROG ha conquistato il pubblico mondiale con performance straordinarie, battendo centinaia di record di overclocking e diventando punto di riferimento per gamer e appassionati.