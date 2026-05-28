Hermet rinnova con SSC Napoli: nuova collezione homewear tutta azzurra

Hermet conferma la licenza ufficiale con SSC Napoli e presenta una nuova collezione tessile homewear dedicata ai tifosi, tra qualità e design iconici.

Il legame tra SSC Napoli e i suoi tifosi trova una nuova espressione di stile, comfort e passione grazie al rinnovo della licenza ufficiale tra il club partenopeo e Hermet. Portare la magia dello stadio Maradona dentro le mura domestiche non è più un sogno: la nuova collezione homewear firmata Hermet è pronta a colorare di azzurro le case dei sostenitori.

La precedente collezione Hermet ispirata al Napoli è stata un vero trionfo commerciale. Ogni articolo, dai completi letto ai teli mare, è andato rapidamente esaurito, confermando quanto il popolo azzurro adori i simboli della sua squadra anche nella vita di tutti i giorni. Per molti tifosi, vestire la casa con i colori sociali significa mantenere viva una fede che si tramanda di generazione in generazione.

La nuova linea si preannuncia ancora più esclusiva e attenta ai dettagli. Saranno protagonisti design iconici, l'immancabile azzurro Napoli abbinato a simboli storici del club e tessuti di alta qualità, selezionati per garantire comfort e resistenza tra le emozioni delle grandi sfide calcistiche e le notti di sogno degli appassionati.

Pensata per tutte le età, la collezione comprende articoli per piccoli e grandi tifosi: dalla biancheria per la casa all'intimo avvolgente, fino a pigiami che portano la carica della vittoria anche nei momenti di relax.

Presto la nuova collezione ufficiale SSC Napoli by Hermet sarà disponibile nei migliori punti vendita e online. Un'occasione immancabile per trasformare la passione calcistica in un'esperienza quotidiana e dare un tocco di eleganza azzurra alla propria casa.