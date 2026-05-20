CPRN svela Jiselle: lettini prendisole di lusso per yacht e outdoor cosmopolita

CPRN presenta Jiselle, una nuova collezione di lettini prendisole pensata per ridefinire il relax outdoor di lusso. Frutto di una sintesi tra estetica contemporanea, artigianalità e ricerca sui materiali, Jiselle guarda con decisione al mondo della nautica di alta gamma. I prodotti sono studiati per resistere agli agenti atmosferici senza mai rinunciare all'eleganza, trovando una naturale collocazione a bordo di yacht e imbarcazioni di lusso, oltre che in giardini, terrazze e a bordo piscina.

Il modello Jiselle è stato ideato per la collezione Shapes Outdoor e colpisce per la struttura realizzata in legno di mogano Sapelli laccato, in grado di sostenere morbidi cuscini imbottiti e rivestiti con tessuti tecnici progettati specificamente per l'esterno. La cura del dettaglio e una progettazione raffinata permettono a questi lettini di integrarsi perfettamente anche negli ambienti più esclusivi.

Il lettino Jiselle è disponibile in versione singola, doppia o doppia con tavolino integrato, per offrire una gamma di soluzioni che rispondono a differenti esigenze di relax e convivialità all'aperto.

L'impegno di CPRN nel settore nautico è già stato riconosciuto a livello internazionale. L'azienda si distingue per finiture sofisticate, essenze selezionate e lavorazioni tailor made capaci di dialogare con l'architettura navale. Un percorso che conferma la vocazione dell'azienda verso un lifestyle raffinato e cosmopolita, tanto da renderla protagonista anche di appuntamenti esclusivi come il Monaco Yacht Show di Montecarlo, punto di riferimento mondiale per la nautica di lusso.

Gli arredi CPRN rappresentano una proposta di alto profilo per una clientela esigente, attenta a comfort, durabilità e stile. Jiselle si candida così a divenire il nuovo riferimento per il relax outdoor, sia nei contesti privati che nel mondo degli yacht di prestigio.