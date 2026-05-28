T.ur Elba EVO: la giacca estiva dalle prestazioni al top per i motociclisti

T.ur presenta Elba EVO, la nuova giacca pensata per chi non rinuncia alla moto neanche durante le giornate più calde. Si tratta dell'evoluzione di un prodotto best seller, aggiornata nei materiali e nelle soluzioni tecniche per offrire a motociclisti e appassionati adventouring un mix ideale di leggerezza, protezione, comfort e stile.

Realizzata in resistente Polystrong 600D nella struttura principale e Polystrong 400D sui fianchi, Elba EVO si distingue per le estese aree traforate in rete X-TRM posizionate su petto e schiena, che favoriscono una ventilazione ottimale anche nelle giornate più torride. A completare la dotazione ci sono i pannelli interni Windshield, ripiegabili, ideali per proteggere il busto dal vento freddo in caso di cambi repentini di temperatura o ad alte quote.

Il comfort fa un ulteriore passo avanti grazie ai nuovi dettagli: la chiusura micrometrica del collo, regolabile anche con i guanti, e la doppia regolazione del volume delle braccia permettono una vestibilità quasi sartoriale. Sul fronte sicurezza, la giacca prevede protezioni Easyflex di livello 2 su spalle e gomiti, sottili, traforate e flessibili. Non mancano zone riflettenti ad alta visibilità e aggancio per il paraschiena, per una protezione sempre all'altezza delle aspettative.

Linee pulite, taglio asciutto e un design inconfondibile: la Elba EVO è una giacca che si fa notare, anche grazie alle 3 colorazioni che si abbinano perfettamente alle livree delle moto e ai gusti di ogni motociclista, dal commuter urbano all'appassionato di adventouring: Ice-Blue, Ice-Black e Black-Anthra.

Elba EVO è disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL per uomo, e nella versione Lady dalla XS alla 2XL. Il prezzo al pubblico è di 179,99 euro sia presso i rivenditori, sia sullo shop online ufficiale del brand. Una soluzione pronta a conquistare chi vive la moto tutto l'anno senza compromessi su funzionalità, sicurezza ed estetica.