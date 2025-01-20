Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dani Faiv

Spettacolo

Dani Faiv: 3 brani inediti arricchiscono “Teoria Del Contrario 3”

Published

Il rapper italiano Dani Faiv ha recentemente annunciato l’arrivo di un cofanetto esclusivo intitolato “Teoria Del Contrario”, in uscita venerdì 31 ottobre. Questo cofanetto raccoglie i CD dei tre volumi di mixtape che rappresentano l’essenza del suo stile artistico. La collezione ha già destato notevole interesse tra i fan, soprattutto per l’inclusione di tre brani inediti nel terzo volume.

Oggi, Dani Faiv ha svelato i dettagli di queste nuove tracce: “PESAND” feat. Young Hash, “QUE PASA” feat. Salmo e nayt e “CARA ITALIA FREESTYLE”.

“PESAND”, realizzata con Young Hash, mette insieme il diretto stile di Dani Faiv con l’ironia e l’originalità del rapper pugliese, noto per l’uso del dialetto e un atteggiamento dissacrante. “QUE PASA” unisce Dani Faiv con Salmo e nayt su una produzione minimalista, dove i tre artisti mescolano i loro stili per esaltare la qualità dell’esecuzione e la forza delle parole. Infine, “CARA ITALIA FREESTYLE” è una traccia solista in cui Dani Faiv affronta temi di critica sociale e scandali italiani, rimarcando il suo impegno nel raccontare la realtà.

Dani Faiv si è fatto notare inizialmente con il primo volume di “Teoria Del Contrario”, attirando l’attenzione di Jack The Smoker, direttore artistico del suo album di debutto “The Waiter”. Il suo percorso musicale è ricco di successi, tra cui la collaborazione con la Machete, una delle crew più influenti della scena rap italiana, che gli ha permesso di raggiungere il disco d’oro con “Gameboy Color” e partecipare a progetti di grande impatto come il “Machete Mixtape 4”.

Nel corso degli anni, Dani Faiv ha continuato a evolversi, culminando con i recenti progetti “FAIV” (2022) e “Ultimo Piano” (2023), che contano collaborazioni di spicco come J Balvin, Salmo, Geolier e molti altri. Il suo viaggio musicale è stato ulteriormente arricchito da “Ultimo Piano B” nel 2024, con l’aggiunta di otto nuove tracce e diverse collaborazioni.

Dani Faiv resta una delle voci più influenti del rap italiano, in perenne equilibrio tra melodia e lirismo tagliente, continuando a catturare l’attenzione con il suo caratteristico approccio alla parola e alla musicalità.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15, nuovo standard di potenza e design nei smartphone
Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti torna nei palasport con “Notte Prima degli Esami”
Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti
Caroline Pagani

Spettacolo

Caroline Pagani al Teatro Gerolamo di Milano
Dani Faiv

Spettacolo

Dani Faiv: 3 brani inediti arricchiscono “Teoria Del Contrario 3”
Cuta

Spettacolo

Cuta ritorna con “Prossima Vittima”: una confessione emotiva senza cinismo
Marco Mengoni

Spettacolo

Marco Mengoni porta il suo LIVE IN EUROPE 2025 al PalaSele di Eboli
Alpine A390

Motori

Alpine A390, innovazione e agilità con l’Alpine Active Torque Vectoring
Abbazia di Montecassino (FR)

Turismo

Cammini DìVini nelle abbazie di Montecassino, Valvisciolo e Subiaco
Carole Montarsolo GNV Marocco

Turismo

Carole Montarsolo alla guida di GNV Marocco: nuovo capitolo strategico
Dardust

Spettacolo

Celebrato il Decimo Anniversario di Dardust con l’EP “SUNSET ON M. 2025”
SEAT Nuove Ibiza e Arona

Motori

SEAT Nuove Ibiza e Arona per un futuro dinamico e raffinato
Tenuta La Marchesa

Turismo

Coltiviamo la Cultura: Dimore Storiche e Agricoltura per un’Italia Sostenibile
HUAWEI Pura 80 Ultra

Tecnologia

HUAWEI Pura 80, fotografia e design al massimo livello
Mazda Vision X

Motori

Mazda Vision X-Coupé e Mazda Vision X-Compact al Japan Mobility Show
Royal Beach Club Santorini

Turismo

Royal Caribbean inaugura il Royal Beach Club a Santorini nell’estate 2026
Aiello e Levante Sentimentale

Spettacolo

Sentimentale, il nuovo singolo di Aiello con Levante
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, l’unione del mondo reale con quello digitale
CARE TO ACTION

Società

Romina Power protagonista alla Cena di Gala Care To Action per l’infanzia in India
Jeep Nuova Compass

Motori

Jeep Nuova Compass nello Stabilimento Stellantis di Melfi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

DANI FAIV: torna con “TEORIA DEL CONTRARIO 3”

Il noto artista Dani Faiv ha ufficialmente annunciato l’uscita del suo atteso nuovo mixtape “Teoria del Contrario 3”, che sarà disponibile in tutti i...

20 Gennaio 2025

Spettacolo

DANI FAIV torna il 17 gennaio con il singolo “GTA VI” feat. Mattak e MadMan

Il 17 gennaio, il famoso rapper italiano Dani Faiv farà il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo “GTA VI”, in collaborazione...

14 Gennaio 2025