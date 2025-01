DANI FAIV torna il 17 gennaio con il singolo “GTA VI” feat. Mattak e MadMan

Il 17 gennaio, il famoso rapper italiano Dani Faiv farà il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo “GTA VI”, in collaborazione con Mattak e MadMan.

Il nuovo singolo, prodotto da Columbia Records/Sony Music Italy, promette di essere una delle collaborazioni più ambiziose e attese dai fan. Dopo il successo di “Ultimo Piano B”, Dani Faiv è pronto a stupire ancora una volta con una traccia che sicuramente catturerà l’attenzione del pubblico.

Il rapper, insieme a Mattak e MadMan, unirà le proprie forze e talenti per creare un’opera unica e coinvolgente. Con stili unici e riconoscibili, i tre artisti si fondono alla perfezione sulla traccia, regalando al pubblico un’esperienza musicale memorabile.

Melodie e flow ricercati da un lato, incastri chirurgici e rime originalissime dall’altro: Dani Faiv è una delle voci più riconoscibili e versatili del rap italiano, in costante equilibrio tra musicalità e culto della parola.

Dani Faiv ha dimostrato nel corso degli anni di essere un artista in continua evoluzione, capace di reinventarsi e sorprendere il suo pubblico con ogni nuovo progetto. Dopo il successo dei suoi precedenti lavori, tra cui “Teoria Del Contrario Vol. I” e il doppio album “Scusate” e “Scusate se esistiamo”, l’artista si prepara a regalare ai suoi fan un nuovo capitolo della sua saga musicale.

Non resta che attendere il 17 gennaio per scoprire il nuovo singolo “GTA VI” e lasciarsi trasportare dalle parole e dalla musica di Dani Faiv, Mattak e MadMan. Questa collaborazione si preannuncia già come un successo e un punto di svolta nella carriera di questi tre talentuosi artisti del panorama musicale italiano.