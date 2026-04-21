Debutta la Suzuki Fishing Cup al Campionato Italiano Assoluto di Drifting 2026

Suzuki rafforza il suo legame con il mondo della pesca sportiva partecipando come partner al Campionato Italiano Assoluto di Drifting 2026, in programma a Ravenna dal 30 aprile al 2 maggio. L'evento rappresenta il principale appuntamento nazionale dedicato alla disciplina del Big Game e testimonia l'impegno crescente della casa giapponese nel settore delle competizioni marine.



Suzuki partecipa grazie a una proficua collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), fondata su valori condivisi come passione, performance e rispetto per l'ambiente marino. Da sempre a fianco di professionisti e appassionati, Suzuki sostiene attivamente lo sviluppo della pesca sportiva, offrendo motori fuoribordo progettati per la massima affidabilità, efficienza e prestazioni anche nelle condizioni più impegnative.



Una delle principali innovazioni tecnologiche offerte da Suzuki è il sistema Suzuki Lean Burn, noto come #consumameno. Questo dispositivo ottimizza automaticamente la miscela aria-carburante in base alle condizioni di navigazione, consentendo di ridurre il consumo di carburante, aumentare l'autonomia in mare e limitare le emissioni nocive. Un vantaggio particolarmente apprezzato dagli atleti che partecipano alle lunghe e impegnative sessioni di drifting.



Nel corso della manifestazione sarà organizzata la prima edizione della Suzuki Fishing Cup, esclusivamente dedicata agli equipaggi motorizzati Suzuki. Ai concorrenti sarà riservata una classifica speciale e il vincitore otterrà una Fishing Experience a Tenerife. La premiazione ufficiale avverrà durante il prossimo Pescare Show, evento di riferimento per gli appassionati, che si terrà a Rimini Fiere dal 12 al 14 febbraio.



Sul campo di gara sarà presente anche il Suzuki Fishing Team, ambasciatore dei valori della pesca sportiva e pronto a condividere entusiasmo e competenze con tutti i partecipanti.



Essere al fianco del Campionato Italiano Assoluto di Drifting rappresenta per Suzuki un'importante occasione per rafforzare il nostro legame con la pesca sportiva e con tutti gli appassionati del mare ha dichiarato il Direttore della Divisione Moto e Marine, Questa disciplina incarna valori per noi fondamentali come passione, competenza e rispetto per l'ambiente e per il mare, anche attraverso pratiche come il catch and release.



La partecipazione al Campionato Italiano Assoluto di Drifting a Ravenna segna una tappa fondamentale per Suzuki, sottolineando il sostegno continuo a chi vive il mare con passione, competenza e spirito competitivo.