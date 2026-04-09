DITONELLAPIAGA: fuori domani “Miss Italia”

Da venerdì 10 aprile sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei principali store fisici “Miss Italia”, il nuovo progetto discografico di Ditonellapiaga per BMG/Dischi Belli. Un lavoro che segna un nuovo capitolo artistico per la cantautrice romana, pronta a tornare al centro della scena con un disco sincero, ironico e dalle sonorità elettroniche e pop-dance.

Scritto e composto interamente da Margherita Carducci – in arte Ditonellapiaga – insieme ad Alessandro Casagni, che ne firma anche la produzione, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, con il desiderio di restare fedele a se stessi pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Un percorso sonoro e personale che attraversa dieci tracce, specchio di un universo musicale in continua evoluzione.

Apre il disco “Sì lo so”, dichiarazione d’intenti diretta e autoironica, seguita da “Tropicana Hotline”, che mette in scena il cortocircuito del gossip moderno, e “Bibidi bobidi bu”, dove l’artista esplora il fragile equilibrio tra desiderio e compromesso. Tra i brani più intensi spicca “Hollywood”, pubblicato come singolo il 3 aprile, una ballad dal sapore cinematografico che diventa allegoria di un rapporto distorto con le proprie ambizioni.

Nel cuore del disco si trova “Che fastidio!”, brano certificato disco d’oro e tra i più ascoltati in radio e TV nel mese di marzo, grazie anche al suo tono pungente e irriverente. Poi arriva la delicatezza di “Prima o poi”, che riflette sul cambiamento, e la forza di “Io”, dove la fragilità diventa motore di rinascita. In “Le brave ragazze” Ditonellapiaga torna ai ricordi del liceo, raccontando una femminilità imperfetta ma autentica, mentre la title track “Miss Italia” affronta il tema dell’inadeguatezza e dell’immagine personale, fino a chiudersi con “La verità”, brano che sancisce l’abbraccio finale con se stessa.

Miss Italia sarà disponibile in formato CD e in due edizioni limitate in vinile trasparente rosa e blu, con una Collector’s Edition per i fan più affezionati.

L’uscita dell’album sarà accompagnata da una serie di instore event in sei città italiane: il 10 aprile a Torino (CAP 10100), l’11 a Roma (Discoteca Laziale), il 12 a Bologna (CC Centronova), il 14 a Milano (Feltrinelli Duomo), il 15 a Bari (Feltrinelli Via Melo) e il 16 a Napoli (Feltrinelli Piazza dei Martiri).

Da giugno a settembre 2026 Ditonellapiaga tornerà sul palco per il tour estivo, prodotto da Magellano Concerti, che la vedrà protagonista nei principali festival italiani, dal Cooltura Fest de L’Aquila all’AteneiKa di Cagliari, passando per il We Make Future di Bologna, L’Umbria che Spacca di Perugia, il Tanta Robba Festival di Cremona, Suoni di Marca a Treviso, fino al Pride Village di Padova.

In autunno l’artista sarà impegnata in due appuntamenti speciali nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Con “Miss Italia” Ditonellapiaga firma un disco capace di mescolare ironia, introspezione e libertà creativa, trasformando le contraddizioni del presente in canzoni che rispecchiano il coraggio di esporsi senza paura. Un invito a cercare la propria verità, senza inseguire quella degli altri.