L'Isola d'Elba diventa capitale del triathlon a maggio con Iron Tour e Campionati Italiani

A maggio l'Isola d'Elba ospita l'Iron Tour Triathlon Cross e Road con atleti italiani e internazionali tra paesaggi marini e natura.

L'Isola d'Elba si prepara a diventare protagonista assoluta del triathlon nel mese di maggio. Tra scenari costieri e percorsi immersi nella suggestiva macchia mediterranea, l'Elba accoglierà due importanti eventi dedicati alla disciplina della triplice resistenza, confermandosi meta ideale per gli amanti dello sport e dell'outdoor.

Dall'1 al 3 maggio andrà in scena l'Iron Tour Triathlon Cross, una sfida in tre tappe tra Capoliveri e dintorni, caratterizzata da prove off-road che uniranno nuoto, mountain bike e corsa. La prima tappa sarà valida anche come prova dei Campionati Italiani di Triathlon Cross Country, appuntamento tra i più attesi dagli specialisti del settore e dagli appassionati.

A seguire, dal 13 al 17 maggio, sarà la volta dell'Iron Tour Triathlon Road. L'evento si svolgerà su cinque tappe consecutive, da Lacona a Pareti, offrendo ai partecipanti la possibilità di misurarsi con i diversi panorami dell'isola e gareggiare tra sentieri, strade panoramiche e scorci sul mare. Si tratta di una delle poche competizioni di triathlon a tappe in Europa, capace di attrarre atleti italiani e internazionali, contribuendo a rafforzare il richiamo sportivo dell'Elba all'inizio della stagione outdoor.

Le gare toccheranno diverse aree dell'isola, mettendo in risalto la varietà e la bellezza del territorio e rendendo ogni tappa unica per caratteristiche e difficoltà. Tra mare e percorsi immersi nella macchia mediterranea, le competizioni coinvolgeranno diverse aree dell'isola e vedranno la partecipazione di atleti italiani e internazionali, confermando l'Elba come destinazione d'eccellenza per gli sportivi e per l'inizio stagione active outdoor.

Con queste manifestazioni, l'Isola d'Elba consolida il suo ruolo come destinazione privilegiata per gli amanti del triathlon e delle esperienze all'aria aperta, offrendo agli atleti e al pubblico l'opportunità di vivere lo sport a stretto contatto con la natura e il mare.