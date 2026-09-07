Grisport lancia tre nuove sneaker Devisal per l'autunno-inverno

Grisport amplia la collezione Devisal con tre nuovi modelli di sneaker dedicate alla prossima stagione autunno-inverno. Le nuove proposte combinano stile e materiali di qualità, pensate per chi cerca una calzatura versatile e adatta a diverse occasioni.



I modelli proposti sono disponibili in tre accattivanti combinazioni colore: nero/marrone scuro, nero/verde smeraldo e nero/grigio chiaro. Ogni sneaker si distingue per una tomaia realizzata in pelle e scamosciato, materiali scelti per conferire resistenza e comfort.



La cura dei dettagli emerge nella lavorazione artigianale: il sottopiede è in pelle, mentre la suola è composta da intersuola in PU e battistrada in PU compatto, per offrire un miglior supporto e durata anche nell'uso quotidiano. I dettagli decorativi, sia ricamati sia impressi a fuoco, arricchiscono il design con un tocco di personalità.



Le nuove sneaker Devisal by Grisport saranno disponibili a partire da 99 euro presso i rivenditori autorizzati. Ideali per chi desidera unire lo stile contemporaneo con materiali premium, rappresentano una scelta interessante per la stagione fredda.