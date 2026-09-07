Mazda svela la nuova CX-6e elettrica e l'MX-5 2027 al Salone Auto Torino

Mazda presenta la CX-6e elettrica e l'MX-5 MY2027 al Salone Auto Torino, tra innovazione, arte e design. Grandi novità anche per la gamma SUV CX-5.

Mazda sceglie il Salone Auto Torino per il debutto italiano della nuova CX-6e, il suo primo SUV completamente elettrico, e per la presentazione della MX-5 Model Year 2027. L'evento, in programma dall'11 al 13 settembre, offre agli appassionati la possibilità di vivere test drive esclusivi nel cuore della città su CX-6e e CX-5, scoprendo le più recenti evoluzioni nel design e nella tecnologia della casa di Hiroshima.

L'attenzione è rivolta soprattutto alla Mazda CX-6e, protagonista assoluta dello stand grazie al suo design "Arte in movimento", una silhouette atletica ed elegante che incarna la filosofia Kodo - Soul of Motion. Il nuovo SUV è equipaggiato con una batteria LFP da 78 kWh e un motore elettrico posteriore da 190 kW (258 CV), assicurando un'autonomia fino a 484 km nel ciclo WLTP e una ricarica rapida dal 10% all'80% in circa 24 minuti. L'interno dell'abitacolo riflette il concetto giapponese di Ma, offrendo ambiente aperto e armonioso, con tecnologie come touchscreen ultrawide da 26 pollici e head-up display, sistemi avanzati di assistenza alla guida, Apple CarPlay e Android Auto wireless, insieme a un impianto audio a 23 altoparlanti.

Al Salone la CX-6e sarà anche protagonista di una performance artistica dal vivo grazie alla collaborazione con l'artista Kotè e il marchio di lighting design Slamp. L'artista eseguirà una creazione live l'11 settembre su una parete dedicata e trasformerà due lampade Slamp Tube in autentiche opere d'arte, invitando il pubblico a interagire con fotografie e iniziative social legate all'evento. Questa collaborazione rientra nel progetto "Eccellenze Italiane", con cui Mazda intende coniugare artigianalità giapponese e design italiano.

La nuova Mazda MX-5 Model Year 2027 viene esposta in anteprima statica in attesa del debutto dinamico al Minardi Day 2026. La roadster più amata si rinnova senza abbandonare la storica leggerezza e guidabilità: il motore Skyactiv-G 1.5 eroga ora 136 CV e 155 Nm di coppia, mantenendo consumi ed emissioni ottimizzati. La gamma include il dinamico allestimento Homura con dettagli neri, cerchi RAYS da 16", freni Brembo rossi e assetto Bilstein, e la versione Yakudo pensata per chi cerca eleganza contemporanea. Debutta inoltre la nuova tinta Zinc Green.

Al centro dello stand anche la Mazda CX-5, modello best seller e cuore della gamma, proposto in una nuova generazione più spaziosa, versatile e raffinata. Equipaggiata con motore 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid da 141 CV, rispecchia la filosofia rightsizing di Mazda. Per tutto settembre la CX-5 e gli altri SUV della gamma saranno inclusi nell'iniziativa "Back On The Road", che offre condizioni finanziarie vantaggiose con rate da 279 euro al mese, prezzo promozionale da 32.950 euro e due tagliandi omaggio per chi sceglie il finanziamento Mazda Advantage.

Per Mazda la presenza al Salone rappresenta l'occasione di trasmettere la propria passione per l'auto e il piacere autentico della guida. Tre modelli - CX-6e, CX-5 e MX-5 - raccontano, ciascuno a suo modo, una stessa filosofia: la centralità della persona e il Joy of Driving, che unisce emozione, tecnologia e design, anche nell'era dell'elettrificazione. "Torino è il luogo ideale per raccontare ciò in cui crediamo: per Mazda l'automobile non è soltanto un oggetto da guardare, ma qualcosa da vivere. Vorremmo che le persone si riempissero gli occhi della bellezza irresistibilmente audace di Mazda CX-6e, un'opera d'arte in movimento che dialogherà con il linguaggio creativo di Kotè. Vogliamo che chi verrà a trovarci possa avvicinarsi alle nostre vetture, conoscerle, provarle e, soprattutto, sentire cosa significa guidare una Mazda. Per noi il Joy of Driving nasce proprio da questo rapporto autentico tra persona e automobile, dalla passione, dalle emozioni e da quel piacere difficile da spiegare a parole, ma immediatamente riconoscibile quando ci si mette al volante", afferma Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia.