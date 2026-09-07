TheFork Awards 2026: la Campania tra le eccellenze con Somnium di Eboli

I TheFork Awards 2026 confermano la vitalità della ristorazione italiana, selezionando 48 nuovi ristoranti d'eccellenza tra le migliori aperture e gestioni del panorama gastronomico nazionale. Quest'anno la Campania si distingue con Somnium di Eboli (Salerno), guidato dallo chef Pasquale Trotta, inserito nella rosa dei nominati grazie alla segnalazione di tre chef di fama: Peppe Guida, Giuseppe Iannotti e Francesco Sodano.

La giuria, composta da 74 chef italiani e internazionali, celebra il talento e la capacità di innovazione dei nuovi protagonisti della cucina italiana. L'edizione 2026 dei TheFork Awards, in partnership con Mastercard e Identità Golose, mette in luce l'importanza delle nuove aperture e dei progetti di gestione che arricchiscono il tessuto culinario del Paese.

Da oggi e fino al 20 settembre, i food lovers e gli appassionati potranno votare il proprio ristorante preferito tra i selezionati, influenzando così la scelta del People's Choice Award. Chi partecipa al voto avrà anche la possibilità di essere scelto per prendere parte alla serata di gala, in programma il 27 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, condotta da Cristina Parodi, occasione in cui verranno consegnati tutti i prestigiosi riconoscimenti dell'edizione.

Nel corso dell'evento sarà assegnato anche il Mastercard Impact Award, pensato per valorizzare il ristorante che si è distinto per il maggiore impatto positivo su comunità locali, sviluppo del turismo autentico e crescita di giovani talenti nel settore gastronomico.



