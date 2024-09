Halsey presenta il nuovo singolo “Ego” dall’Album “The Great Impersonator”

La talentuosa artista Halsey ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Ego”, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire dal 13 settembre. Il brano, che vanta la regia e l’interpretazione dell’artista stessa, si ispira agli anni ’90 e anticipa l’arrivo del tanto atteso album di inediti “The Great Impersonator”, previsto per il 25 ottobre.

L’album verrà rilasciato in versione digitale, CD e vinile standard e vinile bianco, offrendo ai fan diverse opzioni per godersi la musica di Halsey. “THE GREAT IMPERSONATOR” è un’esplorazione del tempo e del destino, e di che tipo di artista Halsey sarebbe se fosse esistita in decenni diversi. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, Halsey ha nascosto delle “capsule del tempo” in diverse città del mondo, ognuna rappresentativa di un decennio diverso.

Il singolo “Ego” segue una serie di successi della cantante, tra cui i brani “Lonely is the Muse”, “Lucky” e “The End”. Halsey si esibirà dal vivo agli MTV Video Music Awards il 11 settembre presso l’UBS Arena di New York, per presentare ufficialmente il suo nuovo lavoro agli spettatori.

Con oltre 50 miliardi di streaming globali e più di 75 milioni di singoli certificati RIAA, Halsey si conferma come una delle voci più influenti nel panorama musicale contemporaneo.