I videogiochi incontrano il patrimonio culturale: Heritage Game Farm a Bologna

Il 18 settembre 2025, il Museo Medievale di Bologna sarà il palcoscenico di un evento unico: Heritage Game Farm. Promossa dal Comune di Bologna nell’ambito del progetto Bologna Game Farm e della iniziativa IncrediBOL!, la giornata sarà dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l’uso creativo dei videogiochi.

L’evento, che inizierà alle 10:00 e si concluderà alle 17:00, si articolerà in due sessioni mattutine e una tavola rotonda nel pomeriggio. Gli applied games saranno il tema centrale, con approfondimenti curati da IIDEA e la presentazione di casi di studio nazionali. Tra i partecipanti, professionisti del settore videoludico porteranno le proprie esperienze, tra cui quelle del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, del videogioco Missione Magna Grecia e del progetto IVIPRO.

Nel corso della giornata saranno presenti i saluti istituzionali del Comune e della Regione Emilia-Romagna, seguiti da panel di discussione con il management di Bologna Game Farm e le Case delle Tecnologie Emergenti di Italia. L’evento offrirà anche l’opportunità di esplorare i sei videogiochi vincitori della quinta edizione del Bologna Game Farm, dedicata alla promozione del patrimonio culturale italiano. I progetti vincitori, provenienti da diverse regioni italiane, spaziano tra tradizione liutaria, arte oratoria, storie di folklore e altro ancora. Tra i titoli selezionati figurano “Beatrix”, “Hyperarousal”, “Super Sofia”, “Rome: city of cards”, “Stray Company: the long road of Acqui survivors” e “Thrill Seeker”.

Inoltre, verrà presentato il nuovo videogioco NO SIGNAL – Marconi the game, prodotto in occasione del 150° anniversario marconiano, insieme al videogame WunderBO, che promuove la città di Bologna e i suoi musei. Al termine dell’evento, i partecipanti avranno la possibilità di provare questi giochi durante una visita guidata al Museo Medievale.

Heritage Game Farm è organizzato dal Comune di Bologna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa fa parte del progetto nazionale “Casa delle Tecnologie Emergenti” e continua a promuovere nuove opportunità imprenditoriali nel settore culturale e creativo, grazie al coordinamento con ART-ER e il supporto tecnico di IIDEA.

Bologna Game Farm si è affermato come un robusto acceleratore per il settore videoludico, sostenendo già 26 team di sviluppo, di cui 15 provenienti dall’Emilia-Romagna, e tre realtà che hanno firmato accordi di publishing. L’evento rappresenta un’opportunità significativa per conoscere da vicino innovazioni e progetti di grande rilievo nel campo dei videogiochi e della cultura.

