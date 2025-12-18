Connect with us

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

A dieci anni dal successo di “Bianconeri. Juventus Story”, che nel 2016 portò nelle sale oltre centomila spettatori, torna sul grande schermo un nuovo tributo alla storia della Vecchia Signora. Solo il 16, 17 e 18 febbraio 2026 arriverà nei cinema italiani “Juventus. Primo Amore”, il documentario firmato da Angelo Bozzolini e prodotto da Lux Vide – società del Gruppo Fremantle – in collaborazione con Rai Documentari e distribuito in esclusiva da Nexo Studios.

L’opera, presentata in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, è un autentico viaggio nella memoria collettiva di una delle squadre più vincenti di sempre. Bozzolini, già autore di numerosi lavori che intrecciano arte, musica e memoria storica, sceglie di raccontare il decennio 1975-1985, quello che segnò la definitiva consacrazione della Juventus come protagonista assoluta del calcio mondiale. È il periodo che vide l’arrivo di Giovanni Trapattoni in panchina e l’ascesa di campioni indimenticabili come Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Michel Platini e Zbigniew Boniek.

“Juventus. Primo Amore” non si limita a celebrare i successi sportivi, ma diventa un ritratto corale dell’Italia di quegli anni. Il documentario unisce infatti le immagini d’archivio a interviste esclusive, restituendo il clima di un Paese attraversato da forti trasformazioni, dalle tensioni sociali al terrorismo, sino agli scandali che ne segnarono la cronaca. Attraverso il calcio, Bozzolini racconta un’Italia che cambia, in cui la Juventus diventa simbolo di eccellenza, passione e resistenza.

Il film ripercorre le tappe che hanno definito quell’epoca dorata: la rivalità accesa con il Torino, la conquista dei principali trofei nazionali e internazionali, l’8 dicembre 1985 a Tokyo con la Coppa Intercontinentale, ma anche il dolore collettivo per la tragedia dell’Heysel e il ricordo commosso di campioni come Gaetano Scirea e Paolo Rossi.

In un periodo storico complesso, il documentario restituisce la forza evocativa di una squadra che ha saputo unire generazioni e città spesso divise. È una dichiarazione d’amore verso la Juventus e ciò che rappresenta per milioni di tifosi, come suggerisce il titolo stesso: “Primo Amore”.

Le prevendite ufficiali saranno disponibili dal 16 gennaio 2026, in una data simbolica: proprio il 16 gennaio 1985 la Juventus conquistò la prima UEFA Supercup battendo il Liverpool con una doppietta di Boniek. L’elenco completo delle sale italiane che proietteranno il documentario sarà reso noto prossimamente.

Distribuito in esclusiva da Nexo Studios e sostenuto dai media partner Radio Deejay, La Gazzetta dello Sport e MYmovies, “Juventus. Primo Amore” si propone come un evento speciale per tutti i tifosi bianconeri e per gli amanti del calcio e della storia italiana. Per tre giorni, il grande schermo diventerà il punto di ritrovo di una passione che attraversa decenni e generazioni, una festa collettiva per celebrare un legame che, come ogni primo amore, non si dimentica mai.

