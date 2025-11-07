Connect with us

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Katy Perry pubblica il suo nuovo singolo “Bandaids”, accompagnato dal videoclip ufficiale, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna un nuovo capitolo nella carriera della superstar americana, unendo intensità emotiva e sonorità pop energiche.

Prodotto da Justin Tranter (Lady Gaga, Dua Lipa), Sean Cook (Shaboozey, Paul Russell), Russ Chell (Kid Cudi, Tate McRae) ed Eren Cannata (Teddy Swims, Demi Lovato), il singolo è stato co-scritto dalla stessa Perry insieme agli autori e produttori citati e ad Amanda “Kiddo” Ibanez. “Bandaids” si distingue per una produzione dominata dalla chitarra, dove la voce inconfondibile dell’artista emerge con forza e passione.

Secondo la descrizione, “chiunque abbia vissuto, amato, sperimentato il cambiamento e ne sia uscito rafforzato può immedesimarsi in questo pezzo”. Il brano riflette sulla capacità di guarire e crescere attraverso le difficoltà, celebrando al tempo stesso la bellezza e la fragilità della vita. Perry torna così ai testi sinceri e diretti che hanno sempre caratterizzato la sua carriera, offrendo una canzone che unisce forza emotiva e immediatezza pop.

Il videoclip ufficiale, diretto da Christian Breslauer (Ariana Grande, SZA, Lizzo), è una dimostrazione dell’autoironia tipica della cantante. La clip mette in scena una serie di situazioni paradossali e divertenti che richiamano quell’umorismo intelligente con cui la Perry ha spesso saputo ironizzare su se stessa e sul mondo che la circonda.

Parallelamente all’uscita del singolo, Katy Perry continua il suo “Lifetimes Tour”, che conta 92 spettacoli distribuiti su cinque continenti e oltre un milione di biglietti venduti. L’incredibile richiesta ha spinto l’artista ad aggiungere ulteriori date in Australia, Europa e Cina, dove le prime quattro tappe sono andate sold-out in meno di sessanta secondi. Il tour si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Dopo il grande successo della data bolognese del 2 novembre scorso, i fan italiani potranno rivederla dal vivo il 19 luglio 2026 al Lucca Summer Festival, nell’iconico scenario delle Mura Storiche: sarà l’unica tappa italiana del prossimo anno.

Con oltre 125 miliardi di stream e 70 milioni di album venduti nel mondo, Katy Perry si conferma una delle artiste pop più influenti di sempre. È inoltre la performer femminile più venduta nella storia della Capitol Records e una delle cinque artiste al mondo con più di 100 milioni di unità certificate di singoli digitali. Ha conquistato tre RIAA Diamond Song Awards con “Firework”, “Dark Horse” e “Roar”, ai quali si è recentemente aggiunto un quarto per “California Gurls”.

La sua carriera è costellata di record: “Teenage Dream” ha segnato un’epoca con i suoi nove dischi di platino, mentre “Prism” ha consolidato il suo status globale grazie ai singoli “Roar” e “Dark Horse”, entrambi da miliardi di visualizzazioni. Con “Witness” e “Smile”, Perry ha continuato a fondere pop, introspezione e ironia, culminando oggi nell’album “143”, da cui sono tratti i brani “Woman’s World”, “Lifetimes”, “I’m His, He’s Mine” in collaborazione con Doechii, e “OK”.

In Italia, la popstar ha raggiunto risultati impressionanti: 23 dischi di platino e 11 d’oro tra album e singoli. Oltre alla musica, Perry è da sempre impegnata nel sociale. Goodwill Ambassador di UNICEF dal 2013, ha ricevuto riconoscimenti da organizzazioni come The Trevor Project, Human Rights Campaign e amfAR per la sua attività in favore dell’uguaglianza, della tutela dei bambini e della sostenibilità.

Imprenditrice attenta e filantropa, ha fondato la Firework Foundation, che promuove l’accesso all’arte tra i giovani di comunità svantaggiate. Supporta inoltre iniziative legate alla sostenibilità e al benessere come Impossible Foods, Apeel Sciences e De Soi.

Con 5 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards, 7 MTV Video Music Awards, 13 nomination ai Grammy e 19 record mondiali, Katy Perry rimane un’icona in grado di reinventarsi costantemente e di ispirare con il suo messaggio di libertà e rinascita.

“Bandaids” rappresenta così non solo un ritorno musicale, ma anche un nuovo inno alla resilienza che consolida la voce di Katy Perry come una delle più autentiche e riconoscibili della scena pop mondiale.

