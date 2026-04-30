Le nuove serie culinarie di Food Network tra tradizioni, famiglia e innovazione

Food Network lancia da maggio tre serie imperdibili con Nonna Rita, Federico Polizzi e Ruben Bondì. Tradizione, sapori e storie autentiche in cucina.

Food Network presenta dal 2 maggio tre nuove serie originali per accompagnare il pubblico in un viaggio tra sapori autentici, ricette di famiglia e innovazione ai fornelli.

C'era una volta in Calabria debutta il 2 maggio alle 14.30 con protagonisti Nonna Rita e Frank Moyo. La serie vede il ritorno di Nonna Rita, depositaria delle ricette calabresi, dalla sua vita in Canada alla terra d'origine, insieme al nipote Frank Moyo, cantante italo-canadese e volto noto sui social per il racconto delle tradizioni calabresi. Insieme, attraverso piatti tipici come i cuddurieddi, le scaliddre e le pittule di patate, intrecciano memoria e identità, dando vita a un viaggio autentico tra sapori, memoria e identità. A tavula! La serie è prodotta da mediaMai per Warner Bros. Discovery.

Cucina senza tempo è la nuova serie al via dal 3 maggio alle 10.00, con Federico Polizzi, noto online come CookWithFez. Il programma accompagna gli spettatori in un percorso intimo, tra ricordi e tradizioni tramandate, dalle cucine di famiglia ai mercati di quartiere, tra sapori regionali e le preparazioni più identitarie dello chef. Ogni episodio racconta due ricette simboliche, legate a momenti e luoghi diversi, per preservare la genuinità della cucina del passato proiettandola nel futuro. Dai piatti 'a occhio' di mamma e nonna, ai sapori regionali, fino alle preparazioni che oggi rappresentano la sua identità in cucina. La serie è una produzione Michelone Srl per Warner Bros. Discovery.

Nuovi episodi per Cucina in balcone con Ruben dal 3 maggio alle 15.00. Ruben Bondì, celebre chef e content creator che ha conquistato milioni di follower cucinando dal proprio balcone, propone un viaggio nella cucina tradizionale romanesca. Tra le ricette proposte: lasagna allo scarpariello, frittelle di scarola, paccheri alla puttanesca e flan parigino, per un racconto fatto di sapori, storia, contaminazioni e creatività, dove il cibo è un pretesto per condividere storie di vita. La produzione è affidata a Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery.