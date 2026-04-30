Maria Chiara Giannetta torna al GialappaShow: ospiti Carlo Conti, Argentero e Morelli

Maria Chiara Giannetta sarà protagonista nella nuova puntata del GialappaShow, in onda in prima visione lunedì 4 maggio su TV8 e Sky alle 21.30. L'attrice, tra i volti più amati del cinema e della fiction italiana, affiancherà il Mago Forest nella conduzione della sesta puntata del celebre varietà targato Gialappa's Band, che promette risate, musica e ospiti eccezionali.

Tra gli ospiti di questa settimana figurano alcuni nomi di spicco come Carlo Conti, Luca Argentero e Giampaolo Morelli. Carlo Conti e Luca Argentero saranno protagonisti di un cameo nella nuova puntata della docu-serie dedicata a Gineprio, interpretato da Ubaldo Pantani, mentre Giampaolo Morelli sarà tra gli ospiti del segmento comico Vererrimo, guidato da Silvia Toffanin impersonata da Brenda Lodigiani.

Non manca la musica dal vivo: sono attesi Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo, che si esibiranno in un mashup inedito insieme ai Neri per Caso e al duo Sitar e Tabla, unendo le sonorità di Norwegian wood dei Beatles e You really got me dei The Kinks.

Tra le novità di questa puntata, Edoardo Ferrario porta per la prima volta in scena Aldo Cazzullo e il suo nuovo programma Una giornata di merda. La sigla d'apertura, sempre diversa da settimana a settimana, sarà questa volta ispirata al classico Momenti di gloria, con la memorabile colonna sonora di Vangelis.

Giulia Vecchio sarà protagonista di un doppio ruolo: da una parte nei panni di Ema Stokholma, insieme al finto Gino Castaldo nel cult Radio GialappaShow, dall'altra nelle vesti di Iva Zanicchi. Toni Bonji si dividerà tra il personaggio dell'Avvocato d'Ufficio e il Demotivatore, mentre Stefano Rapone passerà dal monologo delle Iene al personaggio di Arborio Corbellini.

La nuova puntata regala spazio anche alle serie più amate del GialappaShow: Pechino Expresssss con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi&Ross, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri e Giovanni Vernia; Storie male di Maccio Capatonda; Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino; Falserrimo con Gigi nei panni di Fabrizio Corona; Ciak si rigira con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.

Il GialappaShow resta uno degli appuntamenti imperdibili del lunedì sera grazie alla comicità irriverente della Gialappa's Band e la regia di Andrea Fantonelli, confermandosi come uno degli show di punta del palinsesto TV8 e Sky.