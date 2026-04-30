Cristiano De André aggiunge nuove tappe al Best Of Tour 2026: tutti i dettagli

Cristiano De André annuncia l'aggiunta di quattro nuove date estive al suo DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026, che sta raccogliendo grande entusiasmo in tutta Italia. L'artista, ritenuto l'unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, tornerà a raccontare e celebrare la grande opera del padre Fabrizio, attingendo a un repertorio che resta tra i più amati della musica italiana.



Le nuove tappe interesseranno alcune delle rassegne estive più rinomate: 19 luglio a L'isola In Collina di Ricaldone (Alessandria), 2 agosto al Summer Vibes di Borgia (Catanzaro), 6 agosto al Blubar Summer Festival di Francavilla Al Mare (Chieti) e 19 agosto al Festival Internazionale Di Mezza Estate di Tagliacozzo (L'Aquila). La richiesta del pubblico ha reso necessario questo ampliamento, dopo i sold out delle date precedenti.



Il progetto DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ, nato oltre un decennio fa e già celebrato da quattro album ufficiali e numerosi tour di successo, porta in scena una selezione dei brani più celebri e intensi dell'universo di Fabrizio De André. Il viaggio musicale vede Cristiano affiancato da una band di musicisti noti: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (già arrangiatore dei primi due volumi) e Ivano Zanotti alla batteria. Cristiano stesso, cantautore e polistrumentista, offrirà al pubblico performance su chitarra, bouzouki, pianoforte e violino.



Il tour di Cristiano De André ha già emozionato migliaia di spettatori e prosegue in tutta Italia con un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.



Oltre alle nuove date, il calendario completo include anche appuntamenti in teatri e festival storici: dal Teatro Augusteo di Napoli al Teatro Team di Bari, da Barton Park di Perugia fino all'Anfiteatro Romano di Susa, con tappe da nord a sud. I biglietti sono già disponibili in prevendita sulle principali piattaforme di ticketing.



Il DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026 rappresenta una rara occasione per rivivere dal vivo le atmosfere intense e profonde dei capolavori di Fabrizio De André, reinterpretate dalla sensibilità unica di suo figlio Cristiano.