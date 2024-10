LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: da oggi in presave “GIORNI FELICI”

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA svela oggi finalmente il titolo e la data di uscita del suo prossimo album: “GIORNI FELICI” sarà disponibile da venerdì 25 ottobre negli store fisici e online e sulle piattaforme digitali.

La cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso” e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica. “GIORNI FELICI” rappresenta una nuova evoluzione del suono de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, riconoscibile seppur sempre in movimento, che torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e come suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. I temi sono quelli cari al progetto: LRDL continua a scavare nell’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo.

Da oggi è inoltre disponibile online il videoclip de “La città addosso”, uscita lo scorso venerdì 27 settembre, scritto e diretto da LA RAPPRESENTANTE DI LISTA e prodotto da Borotalco, che riprende le atmosfere scure del brano.

“La città addosso”, così come gli altri pezzi contenuti nel nuovo album “GIORNI FELICI”, sarà presto protagonista in autunno anche sul palco: LRDL 2024 TOUR riporterà infatti Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui palchi dei super club italiani a partire da novembre, insieme ai musicisti che negli anni li hanno accompagnati dal vivo e che – avvicinando l’attività in studio e quella live – sono stati coinvolti anche nelle registrazioni del nuovo materiale discografico.