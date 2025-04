LA RAPPRESENTANTE DI LISTA si prepara a LRDL SUMMER TOUR 2025

La Rappresentante di Lista, duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha recentemente concluso il suo acclamato tour europeo, composto da una serie di concerti che hanno registrato il tutto esaurito in numerose città. Dopo questo viaggio entusiasmante che li ha portati a calcare i palchi di tutto il continente, la band si prepara a tornare in Italia per l’attesissimo LRDL Summer Tour 2025.

Il tour inizierà il 23 maggio a Cuneo, all’interno del “Festival Città In Note”, e proseguirà attraverso alcuni dei festival musicali più prestigiosi della penisola. Tra le tappe previste ci sono Bologna il 5 giugno (WMF We Make Future), Padova il 3 luglio (Sherwood Festival), Trento il 5 luglio (Trento Live Fest), fino a concludersi il 12 settembre a Roma per il Spring Attitude Festival.

Le prevendite per LRDL Summer Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti e Whodo Agency, sono già disponibili. Durante il tour, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porteranno sul palco le canzoni più amate dai fan, con uno spazio riservato anche a Giorni Felici, il loro quinto album in studio uscito il 25 ottobre scorso. Il disco rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e composizione della band, esplorando sonorità che rimandano ai ricordi di crescita e formazione. I temi rimangono fedeli alla ricerca emotiva tipica del progetto: LRDL continua a indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo.

Di seguito le date del LRDL Summer Tour 2025:

– 23 maggio 2025 – Cuneo – Festival Città In Note

– 5 giugno 2025 – Bologna – WMF We Make Future

– 3 luglio 2025 – Padova – Sherwood Festival

– 5 luglio 2025 – Trento – Trento Live Fest

– 11 luglio 2025 – Bisceglie (BT) – Dolmen Summer Festival

– 17 luglio 2025 – Milano – Circolo Magnolia

– 19 luglio 2025 – Sarroch (CA) – Sa*rock

– 24 luglio 2025 – Chiusdino (SI) – Abbazia di San Galgano

– 27 luglio 2025 – San Miniato (PI) – Musicastrada Festival

– 1 agosto 2025 – Gradisca d’Isonzo (GO) – Festival Onde Mediterranee

– 7 agosto 2025 – Civitanova Marche (MC) – Ri-Suona

– 11 settembre 2025 – Scario Piazzale del Porto (SA) – Festival Equinozio d’Autunno

– 12 settembre 2025 – Roma – Spring Attitude Festival

La Rappresentante di Lista, con il suo stile unico e il continuo desiderio di esplorare nuovi orizzonti musicali ed emotivi, si conferma come una delle band più dinamiche e coinvolgenti del panorama musicale italiano. Con il LRDL Summer Tour 2025, promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica live.