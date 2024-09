LADY GAGA: l’artista annuncia l’album “HARLEQUIN”

Lady Gaga ha sorpreso i suoi fan con un annuncio inaspettato: il suo nuovo album, intitolato Harlequin, verrà rilasciato questo venerdì 27 settembre sulle principali piattaforme digitali, mentre la versione fisica sarà disponibile dall’11 ottobre. Il disco è strettamente legato al film Joker – Folie à Deux, nel quale Gaga interpreta il ruolo di protagonista, al fianco di Joaquin Phoenix, riprendendo l’iconico personaggio di Harley Quinn.

L’artista ha condiviso la notizia sui social media, svelando che Harlequin è pensato come un’estensione della colonna sonora del film diretto da Todd Phillips, e invita i fan a vivere l’esperienza immersiva abbinando la visione del film con l’ascolto dell’album. La colonna sonora ufficiale di Joker – Folie à Deux sarà invece disponibile a partire dal 4 ottobre.

A completare l’annuncio, Lady Gaga ha pubblicato anche una breve anteprima del video di uno dei nuovi brani dell’album, girato al Museo del Louvre di Parigi, che ha subito attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati d’arte. La clip promette un’estetica potente e sofisticata, arricchita dall’ambiente storico del museo.

Nel frattempo, Lady Gaga continua a cavalcare l’onda del successo mondiale con il singolo Die with a Smile, realizzato in collaborazione con Bruno Mars. Il brano è al vertice delle classifiche globali su Spotify da settimane e ha già superato 388 milioni di stream, confermando il suo status di superstar globale.

Inoltre, Gaga ha accennato a un altro progetto musicale in arrivo: il nuovo album, ancora soprannominato LG7, di cui si attendono ulteriori dettagli. I fan sono già in trepidazione per le future sorprese dell’artista.

Il lancio dell’album Harlequin, insieme all’uscita del film Joker – Folie à Deux il prossimo 2 ottobre nelle sale italiane, rende questo autunno particolarmente intenso per Lady Gaga, che si conferma una delle artiste più poliedriche e influenti del panorama musicale e cinematografico internazionale.

Con questa nuova era artistica, Gaga sembra voler esplorare ulteriormente il legame tra musica e cinema, consolidando la sua posizione come una delle performer più complete della sua generazione.