LAKE SOUND PARK: il 29 luglio arriva MANU CHAO

Cernobbio si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate 2025 con la quarta edizione del Lake Sound Park, un festival che ha ormai consolidato la sua identità tra i principali eventi culturali italiani. Uno dei momenti clou sarà il concerto di Manu Chao il 29 luglio, l’unica tappa lombarda del suo tour Ultra Acoustic, il suo grande ritorno live in Italia.

Manu Chao, artista, attivista e icona musicale di più generazioni, è tornato in cima alle classifiche italiane grazie alla collaborazione con il giovane cantautore Alfa nel brano “A me mi piace”, una rivisitazione del celebre successo “Me gustas tu”. Durante la sua carriera, Chao ha fondato la storica band rock Mano Negra e pubblicato dischi diventati capisaldi della musica mondiale, con brani come “Clandestino”, “Bongo Bong”, “Mala Vida” e l’ultimo album “Viva Tu”. I suoi concerti sono conosciuti come autentiche feste e strumenti di promozione per i diritti umani.

Il Lake Sound Park organizzato da MyNina a Villa Erba – Ex Galoppatoio, a Cernobbio, dal 11 al 29 luglio, offre un’ampia gamma di eventi che spaziano dai concerti agli spettacoli comici e di teatro, rivolgendosi a un pubblico vario per interessi e gusti. Questa edizione vede un cartellone di artisti di grande rilievo, tra cui Enrico Brignano, Barbascura X, Roberto Vecchioni, Paolo Crepet, Alessandra Amoroso, Goran Bregović e molti altri. L’offerta musicale e culturale si arricchisce di esperienze consolidate negli anni scorsi con i festival “LaVilla” e “LeSerre”.

Il Lake Sound Park, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production, si conferma un punto di riferimento del panorama culturale estivo, capace di portare la cultura in senso ampio ad un pubblico eterogeneo in una delle location più esclusive della regione. Con la sua proposta di eventi variegati e un’offerta musicale di qualità, il festival è ormai il fiore all’occhiello di Villa Erba e della città di Cernobbio, pronto ad animare le sere estive con spettacoli indimenticabili.